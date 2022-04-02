ضجيج مدرجات الدوري يعود في الجولة 20 غداً

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يعود ضجيج مدرجات دوري أدنوك للمحترفين غداً بانطلاقة الجولة 20، بعد توقف قرابة 3 أسابيع لظروف مباريات أنديتنا في دوري أبطال آسيا، وإقامة مباراتي منتخبنا مع العراق وكوريا الجنوبية بالتصفيات الآسيوية للمونديال، وتقام الجولة على 3 أيام، لظروف مشاركة أندية الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وتلعب الأندية الثلاثة في اليوم الأول للجولة.

ويلعب النصر مع الشارقة والجزيرة مع شباب الأهلي، ويلتقي الاثنين الإمارات مع الوحدة والظفرة مع عجمان والعروبة مع اتحاد كلباء، وتختتم الجولة الثلاثاء المقبل بلقاء العين متصدر الدوري مع الوصل وخورفكان مع بني ياس، وتبدأ جميع المباريات في شهر رمضان في العاشرة مساء.

ويتوقف الدوري بعد الجولة 20 لظروف مشاركة أنديتنا الثلاثة ممثلي كرة الإمارات، في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، والذي يقام في السعودية، بنظام البطولة المجمعة من 7 إلى 27 الجاري.

فيما تستأنف المباريات 22 الجاري بالجولة 21، والتي ستقام على 3 أيام.

وينفرد العين بقمة الدوري برصيد 46 نقطة، فيما تتنافس 3 أندية على المشاركة الآسيوية، وهي الوحدة «الثاني برصيد 39 نقطة» والجزيرة برصيد 38 نقطة والشارقة الرابع برصيد 36 نقطة، بينما انحصر صراع الهرب من القاع بين الثلاثي الظفرة «الثاني عشر برصيد 15 نقطة»، والعروبة «الثالث عشر برصيد 10 نقاط»، والإمارات «الأخير برصيد 9 نقاط».

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