النقبي يبدأ مشواره في «أنطاليا للجودو»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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يخوض سعيد النقبي لاعب منتخبنا الوطني للجودو، تحدياً كبيراً اليوم في وزن تحت 73 كغم أمام تورنال أنطونيو بطل جمهورية الدومنيكان في دور الـ32 لبطولة أنطاليا غراند سلام في تركيا، وودع جورام شفيلي البطولة من دور الـ 16 عقب الخسارة أمام بطل سويسرا فريدي وازنجير في وزن تحت 66 كغم بالاسكور الذهبي بعدما انتهى زمن المباراة بالتعادل 1 -1، فيما وضعت القرعة نوغزاري تاتالا في وزن تحت 81 كغم بمواجهة الكازاخستاني زولوف، ويخوض لاعب منتخبنا الوطني ماجو معروف مباراته في وزن فوق 100 كغم، مع بطل غينيا فوفانا مصطفاتو بدور الـ 32.

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