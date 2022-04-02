4 مباريات في دوري «الهواة» الليلة

المصدر: (الفجيرة- محمد فضل )

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق في العاشرة مساء اليوم مباريات الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بإقامة 4 مباريات، ويلعب حتا مع البطائح، والعربي مع الرمس، ودبا الحصن مع التعاون، وسيتي مع الحمرية، ويلعب دبا الفجيرة المتصدر مع الجزيرة الحمراء غداً.

وفي أبرز مواجهات الليلة يتطلع البطائح «55 نقطة» إلى مواصلة مشواره الناجح في مرحلة الإياب وكان حتا فاز على العربي قبل 3 جولات وحرمه الحفاظ على الوصافة. ويلعب العربي «53 نقطة» مع الرمس ولا مجال أمام العربي سوى الفوز للإبقاء على حظوظه في المنافسة فيما يتطلع دبا الحصن الرابع بـ«50 نقطة» للحفاظ على آماله بالمنافسة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز