«الفرسان» يحتفلون بنجوم «الأبيض»

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، بزملائهم في المنتخب الوطني الأول، بمناسبة الصعود للقاء أستراليا يوم 7 يونيو المقبل، في ملحق كأس العالم. وأقيم الاحتفال باستاد راشد، قبل انطلاقة تدريبات «فرسان دبي»، استعداداً للقاء الجزيرة بالجولة 20 من الدوري.

يذكر أن قائمة المنتخب ضمت من شباب الاهلي كلاً من: ماجد ناصر، عبدالعزيز هيكل، محمد مرزوق، وليد عباس، عبدالله النقبي، ماجد حسن، حارب سهيل ويحيى الغساني. وفاز«الأبيض» على «شمشون» بهدف حارب سهيل.

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