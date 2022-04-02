تألّق الناصري والظنحاني والحوسني يهدد عرش الحراس الكبار

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دبي – العوضي النمر

بعد مرور 19 جولة من منافسات دوري أدنوك للمحترفين، ظهر أكثر من حارس بمستوى مميز، وواعد إلى جانب كبار الحراس مثل علي خصيف وخالد عيسى وماجد ناصر، ولفت «الواعدون» الأنظار وخطفوا الأضواء بأدائهم بين الثلاث خشبات، وتعالت أصوات المشجعين مع تعدد تصديهم للكرات الخطرة، وبرز أكثر من حارس خلال جولات الدوري في قائمة الأكثر تصدياً للكرات، ووفق الإحصائيات يأتي الثلاثي عبد الله سلطان الناصري حارس الظفرة بالمركز الأول بـ 67 تصدياً، وظهر الناصري في 16 مباراة لفريقه، وقام بعمل 251 تمريرة صحيحة، وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة،وجاء في المركز الثاني في القائمة فهد الظنحاني حارس بني ياس بـ 65 تصدياً، وشارك الظنحاني في 19 مباراة، وقام بعمل 328 تمريرة صحيحة، وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات، وحل ثالثاً عادل الحوسني حارس الشارقة بـ 46 تصدياً؛ ولم يغب الحوسني عن الـ 19 مباراة لفريقه، وقام بعمل 276 تمريرة صحيحة وخرج بشباك نظيفة في 8 مباريات،وبتألق هؤلاء الثلاثة أصبح عرش الحراس الكبار مثل علي خصيف وخالد عيسى وماجد ناصر مهدداً، في ظل استمرار تألق هؤلاء الموهوبين.

ويلعب الحراس دوراً كبيراً في نتيجة أي مباراة، ويمثلون 50 % من قوة فرقهم، بتواجدهم دائماً في اللحظات المناسبة، بالتصدي للتسديدات أو الكرات الخطيرة، ويلعب حارس المرمى دوراً كبيراً في ترجيح كفة فريقه أمام المنافسين وخلال جولات الدوري.

فرق مهددة

وأكد حسن جعفر مدرب حراس المرمى أن الموسم الحالي يشهد تألق حراس المرمى بشكل ملفت للنظر، نتيجة لتصديهم للكرات الخطرة والدفاع عن عرينهم، وقال: إذا تحدثنا بشكل أكثر تفصيلاً سنجد أن حراس الفرق المهددة في الترتيب أكثر تصدياً للكرات بحكم المنافسة القوية وملاقاة فرق كبيرة تضم لاعبين على مستوى عال من الخبرة والمهارة، لذلك يبذلون أقصى جهد للدفاع عن عرينهم لضمان حصد مزيد من النقاط لفرقهم تحقق لهم الطموحات، وينضم لقائمة الواعدين جمال عبدالله حارس كلباء المتميز،وسهيل المطوع حارس الإمارات رغم صعوبة موقف فريقه إلا أنه يقدم مستوى طيباً.

تقييم

وأضاف: أحياناً يدفع حراس المرمى ثمن تعدد أخطاء مدافعيهم سواء الفردية أو العامة، لذلك لابد أن يكون تقييم الحارس وفق مستواه وتقديره للكرات وحسن الدفاع عن عرينه وليس بعدد الأهداف التي مني بها مرماه، حتى يكون التقييم صحيحاً وعادلاً ومنصفاً.

الخبرة

وتابع: يجب ألا ننسى الدور الكبير الذي يقوم به أصحاب الخبرة من الحراس مثل خالد عيسى مع العين متصدر قمة الدوري وماجد ناصر حارس شباب الأهلي وعلي خصيف عميد الحراس في الدولة فهؤلاء أصحاب موهبة ويتمتعون بخبرات كبيرة ترجح كفتهم في التقييم الشامل لأداء الحراس، ولا يمكن إغفال دورهم فيما وصلت اليه فرقهم من تطور في الأداء والمنافسة على البطولات.

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