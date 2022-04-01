بني ياس يجدد عقد مدافعه الصربي ساشا إيفكوفيتش حتى 2024

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس تجديد عقد مدافع الفريق الأول، الصربي ساشا افكوفيتش لموسمين إضافيين، ليستمر اللاعب في صفوف السماوي حتى أواخر عام 2024 .

و أكمل ساشا ثلاث سنوات مع السماوي منذ انضمامه للفريق في 2019، حملت الكثير من التألق سواء في صلابة الدفاع أو في مساندة اللاعب لزملاءه في أرضية الملعب من خلال تسجيل الأهداف وتقديم الإضافة والحلول على مستوى جميع الأصعدة مما يجعله يكمل خمس سنوات مع نادي بني ياس بعد تجديد.

ووقع اللاعب على عقود التجديد في حضور المدير التنفيذي محمد علي الجنيبي عضو شركة نادي بني ياس لكرة القدم ، والذي أكد ثقة الجهاز الفني والإداري باللاعب ، مما لم يترك اي مجال للتردد لتجديد الثقة مع اللاعب والمحافظة على الإستقرار الفني بالخط الخلفي .

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