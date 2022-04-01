إسماعيل القرقاوي: نهائي مميز بين أفضل فريقين

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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حقق شباب الأهلي رقماً جديداً في سجل إنجازاته في كرة السلة على مستوى الرجال، بوصوله للقب الـ 13 في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهو نفس رقم إنجازاته في الحصول على لقب الدوري العام، ليجمع «ثنائية الموسم» خلال أسبوع واحد فقط، وضرب شباب الأهلي أكثر من عصفور بهذا الفوز حيث رد به على منافسه الشارقة الذي فاز عليه في نهائي الكأس العام الماضي، ثم وسع الفارق بينه وأقرب منافسيه في سجل الألقاب.

وجاء الفوز بفضل فارق الـ 18 نقطة الذي حققه الفريق في بداية المباراة التي انتهت لصالحه بفارق 14 نقطة، حيث اجتهد الشارقة لتعويض الفارق الكبير ولكنه اصطدم بقوة منافسه.

وأثنى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي والإماراتي على مستوى المباراة النهائية، مؤكداً أن النهائي جاء معبراً بوصول أفضل فريقين في اللعبة، وقال إن تفوق شباب الأهلي لم يمنع الإثارة في المباراة التي تقلص فيها الفارق إلى 7 نقاط في جزء من فتراتها، وتمنى القرقاوي التوفيق لجميع الفرق في المرات المقبلة.

مباراة كبيرة

وهنأ الفريق محمد أحمد المري، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الفردية والجماعية، لاعبي شباب الأهلي وجهازهم الإداري والفني باللقب المستحق مشيداً بجهود الجميع التي تكللت بالتوفيق وتحقيق لقب الكأس الغالية على النفوس، مضيفاً:«الفريقان قدما مباراة كبيرة وهما على مستوى واحد وعودة الشارقة في الربع الثالث تبرهن على شخصية الفريق.

لكن لابد من فائز وخاسر في ساحة التنافس الشريف، وأتمنى أن ينعكس هذا المردود الإيجابي على المنتخب الوطني الذي يجب أن ينافس على مستوى آسيا وليس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فقط».

ثنائية جميلة

وعبر المصري أحمد عمر المدير الفني لفريق شباب الأهلي عن سعادته باللقب الثاني هذا الموسم وقال: «إنها بحق ثنائية جميلة والفريق تمكن من حصد لقبين في ظرف أسبوع وبالتأكيد فريقنا يستحق لأنه يؤدي بمنظومة متميزة يلعب بروح قتالية دفاعاً وهجوماً وكل لاعب يؤدي دوره على الوجه الأكمل من مواطنين ومحترفين أجانب، وجميع اللاعبين قدموا مستوى مميزاً وسنستمر في إعداد الفريق سعياً للفوز باللقب الثالث في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة».

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