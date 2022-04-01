بطولة عجمان للدوائر الحكومية والمؤسسات تبدأ 3 رمضان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

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تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق في الثالث من شهر رمضان النسخة الثانية من بطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي وتستمر حتى الثامن عشر من شهر رمضان المبارك بمشاركة فرق من الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان في منافسات بطولة كرة القدم، وبطولة البادل تنس، بالإضافة إلى برنامج اللياقة البدنية للسيدات.

وجاء الكشف عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في فندق عجمان سراي، وتحدث فيه أحمد الرئيسي، نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على البطولة حيث نقل في البداية تحيات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي-ولي عهد عجمان-رئيس المجلس التنفيذي، وتقديره واهتمامه بالأنشطة والفعالية الرياضية في عجمان، مؤكداً على اكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالبطولة، مشيداً بكل الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة واللجان الفرعية خلال الأشهر الماضية، من عمل متواصل لإنجاح هذه البطولة.

وأشاد أحمد الرئيسي بالدور الرئيسي للراعي الرسمي للبطولة سيتي فلاش بأدوار الراعي الذهبي شركة الفطيم للسيارات، وشركة اتصالات، بالإضافة إلى الرعاة الداعمين غرفة عجمان، وشركة الباشا للعقارات، والرعاة الفرعيين جي جا للعقارات، والسعيدي للعقارات، والعربية للإعلانات، واتلانتس للعقارات، ولافيش للعطور، وروماريو للرياضة شاكراً لدعمهم الكبير وحرصهم على المشاركة المجتمعية في مثل هذه الفعاليات الرياضية التي تسهم في خدمة المجتمع، ومثمناً جهود جميع الجهات المساهمة والداعمة للبطولة.

وأوضحت صفية المحرزي، مديرة إدارة التدريب والتطوير في الدائرة والمشرف الإداري للبطولة أن تنظيم البطولة يأتي تنفيذاً لرؤية حكومتنا وقيادتنا المشجعة لممارسة كافة أنواع الرياضة وجعلها نمط الحياة اليومية وأسلوب حياة لدى جميع الفئات وقطاعات المجتمع، كما يأتي في إطار حرص دائرة الموارد البشرية على تنظيم البرامج والفعاليات لموظفي الحكومة و تحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة، وتعزيز روح التعاون والتواصل والمنافسة الايجابية بين الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان ، بالإضافة إلى ترسيخ المشاركة المجتمعية ونشر الوعي والثقافة الرياضية لدى كافة الفئات.

وأشارت إلى أن البطولة ستنظم في نسختها الثانية خلال شهر رمضان بمشاركة 12 فريقاً من مختلف الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان في بطولة كرة القدم، و16 فريق ببطولة البادل تنس، بالإضافة إلى الإقبال الكبير على التسجيل من قبل الموظفات على التسجيل في برنامج اللياقة البدنية للسيدات.

كما تقدمت بالشكر للجهات المشاركة في البطولة من الدوائر الحكومية والمؤسسات على تجاوبهم ومشاركتهم في هذا الحدث الرياضي متمنية التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

وتحدث سهيل الهاشمي-الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي فلاش الراعي الرئيسي للبطولة عن أهمية هذا الحدث الرياضي الذي يحمل غايات سامية تجسد تماسك المجتمع وتعكس التفاعل الإيجابي في ترك بصمة في المشاركة المجتمعية.

من جهة أخرى، أعرب يوسف الرئيسي، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في شركة الفطيم للسيارات الراعي الذهبي للبطولة عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث الرياضي، مؤكداً على تواجدهم الفعال في الأحداث الرياضية برعايتها مالياً ومعنوياً، وتبني مشروعات رياضية في كافة الألعاب، وعلى دعمهم للمشاركات المجتمعية.

من جانب آخر، قدم عبد العزيز عبد الله مدير البطولة شرحاً حول اللائحة المنظمة لبطولة كرة القدم، أوضح خلاله أنه سيتم توزيع الفرق إلى 3 مجموعات متساوية بواقع 4 فرق لكل مجموعة، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي بالإضافة إلى أفضل فريقين يحصلان على المركز الثالث في دور المجموعات الذي يقام بنظام الدوري من دور واحد، على أن تقام منافسات الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب إلى المباراة النهائية.

سحب القرعة

وتم خلال المؤتمر الصحفي إجراء مراسم القرعة لبطولة كرة القدم، حيث يشارك في البطولة 12 فريقاً من مختلف الدوائر الحكومية في إمارة عجمان و المؤسسات، تم تقسيمهم على ثلاث مجموعات، وتضم المجموعة الأولى كلا من دائرة البلدية والتخطيط ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والحرس الأميري، دائرة المالية، أما المجموعة الثانية فتضم القيادة العامة لشرطة عجمان، وجامعة عجمان، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومصرف عجمان، بينما تضم المجموعة الثالثة الإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة النقل، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز يومية لأفضل لاعب في كل مباراة مقدمة من الجهات الراعية للبطولة بالإضافة إلى جوائز عينية ومادية للجمهور.

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