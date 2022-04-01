شباب الأهلي يحرز لقبي الأشبال والشباب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حقق شباب الأهلي لقبي دوري الشباب تحت 21 سنة ودوري الأشبال تحت 14 سنة خلال الأيام الأخيرة لموسم (2022-2021)، ونال «فرسان دبي» بطولة دوري الأشبال تحت 14 سنة، بعد فوزه على فريق خورفكان بثلاثية نظيفة في ختام مباريات الدوري.

فيما توج شباب الأهلي بدرع دوري الشباب تحت 21 سنة للموسم الحالي، بعد فوزه على مضيفه العربي بخماسية نظيفة، في ختام مباريات الدوري، وسجل الأهداف شيكنا دومبيا «هدفين»، و«هدف» لكل من محمد يوسف عتيق، ومحمد عيسى جاسم، وعبد الله صالح.

وقام أحمد يوسف درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، بتسليم درع الدوري والميداليات الذهبية لأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين بحضور إبراهيم عبدالملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم.

وحسم شباب الأهلي لقب دوري تحت 21 سنة، بعد حصوله على 56 نقطة من الفوز في 18 مباراة، والتعادل مرتين، وخسارة واحدة خلال مشواره في المسابقة، وبفارق نقطتين عن نادي دبا الفجيرة الوصيف، الذي تمكن من تحقيق الفوز على دبا الحصن 3-2 في الجولة الأخيرة ذاتها، ليرفع رصيده من النقاط إلى 54 نقطة من 17 فوزاً، و3 تعادلات، وخسارة واحدة.

تضحيات

قدم إبراهيم عبد الملك نائب رئيس شركة كرة القدم بالنادي، التهاني لأعضاء الفريق بمناسبة التتويج، والذي جاء نتاج عمل كبير من كل المنتسبين للفريق، مؤكداً أن الجميع كانوا على قدر المسؤولية وقدموا تضحيات كبيرة توجوها بالحصول على اللقب بعد منافسة قوية. وأشاد عبد الملك بأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين.

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