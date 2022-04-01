«دبي الرياضي» يتوج الفائزين في «دوري أبطال أكاديميات الكرة»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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توج مجلس دبي الرياضي الفائزين في منافسات النسخة السادسة من «دوري أبطال أكاديميات كرة القدم»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي للعام السادس على التوالي، بالتعاون مع مؤسسة «انسبيراتوس للرياضة» في ملاعب مدينة دبي الرياضية، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب مثلوا 50 فريقاً من 15 أكاديمية خاصة بدبي، بالإضافة إلى مشاركة أندية شباب الأهلي والنصر والوصل، تنافسوا على مدار 20 أسبوعاً في 500 مباراة.

وأقيم حفل تكريم الفائزين في البطولة من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الفئات العمرية (تحت 10 سنوات، تحت 12 سنة، تحت 14 سنة، تحت 16 سنة، وتحت 18 سنة)، وذلك عن الموسم الأول والثاني، كما تم تكريم اللاعبين الفائزين بالألقاب الفردية كل فئة عمرية.

وحصد فريق شباب الأهلي «أ» المركز الأول في فئة تحت 12 سنة، ضمن منافسات الموسمين الأول والثاني من البطولة، وذلك بعد فوزه على فريق شباب الأهلي (ب)، الذي جاء في المركز الثاني، وحل فريق لاليغا اتش بي سي في المركز الثالث، كما توج فريق النصر بالمركز الأول في فئة تحت 14 سنة، ضمن منافسات الموسم الأول، تلاه فريق أكاديمية الليغا في المركز الثاني، وحل فريق سبورتنغ دبي في المركز الثالث، وفي منافسات الموسم الثاني فاز فريق سبورتنغ بالمركز الأول، تلاه فريق لاليغا اتش بي سي في المركز الثاني، وحل فريق إليانس في المركز الثالث.

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