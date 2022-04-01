5 لاعبين أجانب لكل فريق الموسم المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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اعتمد مجلس إدارة رابطة المحترفين أعداد اللاعبين الأجانب في مسابقات المحترفين إلى 5 لاعبين أجانب، بداية من الموسم المقبل( 2022 - 2023) تماشياً مع قرار الاتحاد الآسيوي بزيادة عدد الأجانب بداية من موسم 2023، وسيتم تعديل مسمى فئتي اللاعبين المقيمين والمواليد إلى اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات، وتعديل عددهم إلى 5 لاعبين، على أن يتم السماح بتسجيل 8 لاعبين من فئتي الأجانب واللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات في قائمة المباراة، مع مشاركة 6 لاعبين كحد أقصى من الفئتين بالملعب،وسيتم تخفيض العدد الإجمالي للاعبين بقائمة الفريق الأول بداية من الموسم المقبل، ليصبح 30 لاعباً من جميع الفئات وتخفيض عدد اللاعبين في قائمة الفريق الأول من جميع الفئات إلى 25 لاعباً بداية من الموسم بعد المقبل ( 2023 - 2024).

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