درع اتحاد الكرة إلى نادي النصر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توجه اتحاد الكرة القدم بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي النصر والقائمين على استاد آل مكتوم، تقديراً لجهودهم وتعاونهم المستمر في استضافة مختلف معسكرات ومباريات منتخباتنا الوطنية.

وزار راشد البدواوي مدير إدارة الشؤون الفنية الوطنية ممثلاً عن اتحاد الكرة، نادي النصر أمس، والتقى توفيق الزهروني المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، ومهدي أحمد المنسق العام في النادي، وقدم درع اتحاد الكرة لممثلي «العميد»، وثمّن الدعم الكبير الذي قدمه نادي النصر للمنتخبات خلال التجمعات والمباريات الودية والرسمية.

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