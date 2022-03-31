نوف العنزي ممثلة الإمارات بالحملة الدعائية لـ "الرحلة"

المصدر: البيان

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مثلت نوف العنزي بلادها الإمارات العربية المتحدة، في الحملة الدعائية للإعلان عن الكرة الرسمية "الرحلة" لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وظهرت نوف العنزي بصحبة أسطورتي كرة القدم، الإسباني إيكر كاسياس، والبرازيلي كاكا، وكذلك لاعبة منتخب السعودية للسيدات فرح جفري.

وتعتبر العنزي لاعبة منتخب الإمارات للسيدات، هي أول إماراتية تخوض تجربة الاحتراف مع نادي وادي دجلة المصري.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد في وقت سابق أن "الرحلة" هي الكرة الرابعة عشر على التوالي التي تصنعها شركة "أديداس" لكأس العالم، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة تتسم بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة.

وأكد "فيفا" أن الكرة الرسمية لمونديال 2022 لُقّبت بالرحلة لأنها مستوحاة من ثقافة وعمارة وقوارب قطر إضافة لعلمها، مشيراً إلى أن "الرحلة" تُعدّ أول كرة في كأس العالم تُصنع حصرياً من الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء.

يذكر أن الإعلان الرسمي عن الكرة تم تصويره في عشر مدن بمختلف أنحاء العالم، يأتي على رأسهم دبي وطوكيو ومكسيكو ونيويورك.

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