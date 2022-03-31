«دورينا» 3 أبريل وآسيا توقفه مجدداً

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع انتهاء مباراة منتخبنا الوطني مع كوريا الجنوبية، يعود لاعبو المنتخب إلى أنديتهم استعداداً لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين، حيث تقام مباريات الجولة 20 على مدار 3 أيام، في 3 و4 و5 أبريل المقبل، وذلك لظروف مشاركة الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتختتم الجولة 5 أبريل المقبل بلقاء العين أمام الوصل على استاد هزاع بن زايد، وخورفكان مع بني ياس، فيما تقام المباريات في شهر رمضان المبارك في العاشرة مساءً، حيث يتوقف الدوري بعد تلك الجولة لظروف مشاركة ممثلي كرة الإمارات، في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بالسعودية خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز