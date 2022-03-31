إدارة العميد.. نجاح رائع في التنظيم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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حرص الجمهور الذي حضر المباراة على الاحتفال بفوز الأبيض على طريقتهم الخاصة، حيث اصطف اللاعبون تجاههم، وردد الجميع النشيد الوطني الإماراتي في لمسة جميلة معبرة، كما بذلت إدارة نادي النصر جهوداً كبيرة من أجل التحضير الجيد سواء لاستضافة تحضيرات واستعدادات المنتخب أو خلال مباراتيه أمام سوريا وكوريا الجنوبية، حيث أحسنت إدارة العميد توفير كل ما يلزم سواء للمنتخب أو ضيوف المباريات.

ووقف توفيق الزهروني المدير التنفيذي على كل كبيرة وصغيرة حتى تكون قلعة العميد على قدر الحدث.

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