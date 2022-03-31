مدرب «الأبيض»: الفوز انطلاقة نحو الأفضل

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الأرجنتيني رولفو أروابارينا، أنه سعيد للغاية بالروح القتالية العالية التي أظهرها لاعبو المنتخب وحققوا من خلالها الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بهدف اللاعب حارب عبدالله سهيل، ما قاد المنتخب للتأهل للعب في الملحق المؤهل لكأس العالم 2022، مشيراً إلى أنهم واجهوا خصماً قوياً، مشدداً على أن الفوز في هذه المباراة يجب أن يكون بداية انطلاقة لمنتخب الإمارات نحو الأفضل في المرحلة المقبلة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهد البدني الكبير الذي بذله اللاعبون خلال المباراة.

وقال مدرب منتخب الإمارات، نملك عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين ونحتاج إلى العمل معهم لفترة أطول، ويجب ألا يتوقف العمل عند نتيجة المباراة، وما حدث أمام كوريا يعد هو البداية بالنسبة للمنتخب، وشدد أروابارينا على أنه يشرك دائماً اللاعبين بناء على الرغبة والإرادة وليس بعامل السن.

كما وجه مدرب المنتخب الشكر للجمهور الإماراتي الذي تواجد في المدرجات ودعمه للاعبين، مما زاد من حماسهم وعطائهم طوال المباراة.

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