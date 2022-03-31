خالد عيسى: فزنا على أحد أفضل منتخبات آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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عبّر خالد عيسى، حارس مرمى المنتخب الوطني، عن سعادته بكونه أحد أسباب الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل، والتأهل إلى الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وقال الحارس المخضرم: تأهلنا للملحق بعدما حققنا الفوز على أحد أفضل منتخبات آسيا، وأتمنى الاستمرار بالروح نفسها عندما نلتقي أستراليا في الملحق الآسيوي خلال يونيو المقبل.

وأضاف خالد عيسى: إذا تواجدت الروح لدى أي فريق، فسيكون قادراً على تجاوز أي منافس، بغض النظر عن مستوى المدرب أو اللاعبين، والمنتخب الإماراتي بالروح التي ظهر عليها اليوم، قادر على تجاوز أي منافس. واختتم حارس الأبيض قائلاً: المنتخب الكوري الجنوبي، يمتلك جودة لاعبين عالية، ولكننا الحمد لله كنا في الموعد، وقدمنا أفضل ما لدينا، وحققنا المطلوب، ونركز الآن على الملحق الآسيوي.

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