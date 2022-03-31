«المنتخبات» تجتمع مع أروابارينا لمناقشة المرحلة المقبلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعقد لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد كرة القدم برئاسة حميد الطاير اجتماعاً خلال الأيام المقبلة مع الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني للمنتخب الوطني من أجل بحث خطوات العمل خلال الفترة المقبلة وحسن الاستعداد للملحق الآسيوي، بعد فوز الأبيض على كوريا الجنوبية بهدف حارب سهيل، والاحتفاظ بالمركز الثالث في مجموعته الأولى، والتأهل لملاقاة نظيره الأسترالي يوم 7 يونيو بالدوحة، في مباراة واحدة فاصلة، يلاقي الفائز بنتيجتها صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية فريق بيرو، الذي حسم المركز أمس بعد فوزه بارغواي بهدفين دون رد.

وتواجه لجنة المنتخبات صعوبة في إيجاد الوقت الكافي للتحضير للملحق الآسيوي، حيث من المقرر أن ينتهي دوري أدنوك 27 مايو المقبل، وبالتالي لن يكون هناك متسع مع الوقت للتحضير الكافي، حيث من المتوقع إقامة معسكر داخلي أو خارجي لمدة أسبوع واحد ينتهي بإقامة المباراة الفاصلة، وفي حال الفوز بنتيجتها ستقام المباراة الأخرى 14 من الشهر نفسه.

مكاسب عدة

وحقق الأبيض العديد من المكاسب خلال مباراته أمام كوريا الجنوبية، فلم تكن المباراة مجرد فوز بثلاث نقاط بل مكاسبها متعددة، فلأول مرة يحقق المنتخب الفوز على كوريا الجنوبية في لقاءات رسمية، مما يسهم في رفع معنويات اللاعبين، ويؤكد أن الكرة لا يوجد بها مستحيل طالما هناك عزيمة وإصرار على تحقيق الفوز، وهو الأمر الذي وضح بشكل ملاحظ خلال أداء اللاعبين في المباراة، حيث استحق الفريق الفوز والتمسك بالمركز الثالث.

ويعتبر الحارس المخضرم خالد عيسى صمام أمان للفريق نجح بخبرته وقدراته في الزود عن مرماه ببسالة خلال المباراة التي كان أحد نجومها.

روح قتالية

وتحلى لاعبو الإمارات خلال تلك المباراة بالروح القتالية، والإصرار على تحقيق الهدف بحسم المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال. وأسهم في ارتفاع تلك الروح لدى لاعبي الإمارات الهدف المبكر الذي سجله المنتخب السوري في مرمى المنتخب العراقي بالدقيقة الثالثة من عمر مباراتهما، التي لعبت في دبي أيضاً.

مواهب واعدة

كما حقق الفريق مكسباً آخر لا يقل أهمية عن مكسب النقاط الثلاث، وهو كسب بعض المواهب الشابة مثل لاعب شباب الأهلي حارب سهيل، الذي ظهر بمستوى طيب في أول فرصة دولية له، ونجح في تقديم أوراقه للجمهور من خلال الهدف الذي سجله، وكان شعلة نشاط وهدد المرمى الكوري، وأرهق دفاعه طوال الفترة التي شارك فيها، كما كسب اللاعب الشاب محمد عباس لاعب العين، الذي ينتظره مستقبل واعد، ولا يزال الأبيض في حاجة لمثل تلك المواهب خلال الفترات المقبلة، في عملية إحلال وتجديد المنتخب في أمس الحاجة لها للمستقبل.

ثقة الجماهير

ونجح الأبيض في استعادة ثقة الجمهور بعد الأداء الطيب والمستوى المتميز الذي ظهر به خلال المباراة، حيث تعتبر مباراة كوريا الجنوبية أفضل مباراة للفريق خلال التصفيات، حيث كان التحضير لها جيداً، واستعداد اللاعبين لها معنوياً وفنياً على مستوى عالٍ، وهذا يحسب للجهازين الفني والإداري للمنتخب، ولكن الفريق لا يزال في حاجة لعمل دؤوب وتجديد متواصل بالصفوف من أجل تحقيق طموح التأهل لمونديال قطر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز