حارب سهيل: انتظروا أداءً قوياً أمام أستراليا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعرب حارب عبد الله سهيل صاحب هدف فوز منتخب الإمارات على نظيره الكوري الجنوبي، عن سعادته بالتأهل إلى الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وأهدى حارب، الفوز والتأهل للملحق القاري، إلى القيادة الرشيدة، وجماهير الكرة الإماراتية، ووعد بتقديم أداء قوي وأفضل أمام المنتخب الأسترالي في الملحق الآسيوي، مؤكداً أنه يجب عليهم الاستعداد من الآن لمواجهة منتخب أستراليا في الملحق الآسيوي.

وقال حارب عقب المباراة: كان داخلنا الإصرار والعزيمة لتحقيق بطاقة التأهل إلى الملحق الآسيوي، والحمد لله وفقنا في الفوز، وحققنا هدفنا، وإن شاء الله سنكمل على هذا المستوى حتى نتأهل إلى كأس العالم، وأضاف: واجهنا منتخب كوريا الجنوبية، وهو واحد من أقوى المنتخبات في آسيا، ونحن لا نقل قوة عن المنافسين وطموحنا أكبر في الملحق الآسيوي.

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