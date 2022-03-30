راشد بن حميد: إسم الإمارات الحافز الأكبر لمنتخبنا للتمسك بفرصه في التأهل للمونديال

المصدر: وام

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن إسم دولة الإمارات العربية المتحدة والسعي لتشريفها، كان الحافز الأكبر والكافي لدى الجميع في صفوف منتخبنا الوطني لكرة القدم، من أجل تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية، والتمسك بفرصة الصعود إلى كأس العالم 2022، عقب بلوغ الدور الآسيوي الفاصل.

وكان منتخب الإمارات قد تأهل إلى الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد فوزه على ضيفه منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد، وحفاظه على المركز الثالث في ترتيب مجموعته الأولى المؤهل للملحق.

ووجه رئيس اتحاد الكرة، شكره إلى الجماهير التي حضرت إلى مدرجات ستاد آل مكتوم، لمساندة المنتخب في المباراة المصيرية، وهو ما كان له بالغ الأثر في تحفيز اللاعبين، والوقوف معهم طوال دقائق اللقاء، وجسد أروع اللوحات في تكاتف أبناء الوطن معاً، من أجل رفع رايته، والسعي لحصد المزيد من الإنجازات.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون بروح قتالية وإصرار، من أجل تحقيق الهدف المنشود، والأهم هو اللعب من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة دون التفكير بأي حسابات أخرى، وهو ما جعل المنتخب يحقق النتيجة الإيجابية التي كنا نتطلع لها.

وعبر عن ثقته باللاعبين، والجهازين الفني والإداري، على استكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بنفس العزيمة والطموح، للمضي قدماً دون التفات لأي تكهنات مسبقة، وأن يكون العطاء في الملعب هو علامة الفصل، بداية من مواجهة أستراليا، على أن يواصل الاتحاد تسخير كافة جهوده من أجل تدعيم مسيرة المنتخب، والوقوف معه ومساندته.

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