«الأبيض» إلى ملحق المونديال

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تأهل الأبيض إلى الملحق الآسيوي باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، وسيلاقي استراليا ثالث المجموعة الثانية في الـ 7 من يونيو المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد فوزه الغالي على كوريا الجنوبية بهدف سجله الصاعد حارب سهيل بعد 54 دقيقة من زمن المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب ستاد آل مكتوم بنادي النصر، في الجولة التاسعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، في الوقت الذي تعادل فيه منتخبا سوريا والعراق بهدف لكل منهما ليودعا التصفيات، وسيلعب الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا مع خامس تصفيات أمريكا الجنوبية (بيرو أو كولومبيا أو تشيلي) على بطاقة مؤهلة إلى المونديال القطري 23 يونيو المقبل.

وعقب انتهاء المباراة احتفلت الجماهير التي حضرت المباراة بالفوز والتأهل، كما هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، اللاعبين والجهازين الفني والإداري على التأهل المستحق.

وظهر «الأبيض» بمستوى طيب على مدى فترات المباراة واستطاع أن يفرض سيطرته وأسلوبه على شمشون الكوري، من خلال غلق كافة المساحات أمام لاعبيه والاعتماد على الهجمات السريعة لكايو والواعد حارب سهيل، والذي يتوقع له الجميع مستقبلاً طيباً خلال الفترة المقبلة.

وفي الشوط الثاني نجح الواعد الموهوب حارب سهيل في اختراق المرمى الكوري بهدف جميل لترتفع معنويات لاعبينا وتزداد عزيمتهم للاحتفاظ بالهدف بل والسعي لإضافة المزيد، على الرغم من المساعي الكورية لتعديل النتيجة لكن الحارس خالد عيسى وقف لتلك المحاولات بكل جدية في الذود عن مرماه.

على جانب أخر، قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها، أمس عن طريق الاتصال المرئي، معاقبة لاعب المنتخب الوطني والشارقة شاهين عبد الرحمن بالإيقاف أربع مباريات رسمية وتغريمه 200 ألف درهم لمخالفات إدارية وفنية، أبرزها مغادرته لمعسكر المنتخب مرتين، إثر خلاف مع المدرب وذلك قبل مباراته الأخيرة أمام العراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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