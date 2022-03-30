32 فريقًا عالمياً في «كأس مينا» بدبي 9 أبريل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم بطولة «كأس مينا لكرة القدم» التي تنظمها شركة سي بي إف بيرفورمانس بدعم مجلس دبي الرياضي على ملاعب جبل علي للغولف والرماية خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2022 ويتنافس فيها 32 فريقًا من مختلف قارات العالم يتقدمهم فريق ولفرهامبتون الإنجليزي وبوماز المكسيكي وستورم جراز النمساوي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله أحمد إبراهيم رئيس قسم الفعاليات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، وكريس براون مؤسس كأس مينا، ولوك بلومب مدير أول المبيعات والرياضة والترفيه في نادي ومنتجع جبل علي للغولف والرماية.

وقال أحمد إبراهيم: «يسر مجلس دبي الرياضي أن يقدم الدعم الكامل لهذا الحدث الكبير والتعاون مع شركة سي بي إف بيرفورمانس من خلال هذه البطولة، التي تعد نموذجاً للعلاقة الناجحة التي نسعى إلى تعزيزها مع القطاع الخاص بهدف نشر ممارسة الرياضة والنشاط البدني في مجتمعنا، والتي تشجع كافة أفراد المجتمع على المشاركة والتفاعل مع الفعاليات الرياضية التي نحرص على تنظيمها ودعمها، وتوفر هذه البطولة الفرصة للاعبين الناشئين لخوض منافسات مع فرق من مختلف المدارس الكروية والاحتكاك مع مواهب مهارية جديدة مما يساهم في رفع مستوى اللعب لدى لاعبينا، ونؤكد حرص مجلس دبي الرياضي على تقديم الدعم وتوفير كل سبل النجاح لهذا الحدث».

مكانة كبيرة

وقال كريس براون: «يسعدنا أن نجمع بين بعض لاعبي كرة القدم الشباب الواعدين في العالم لبدء الرحلة إلى كأس مينا، بدءًا من التصفيات المحلية، ونحن على يقين بأن هذه البطولة ستكتسب مكانة كبيرة بين بطولات كرة القدم باعتبارها المسابقة العالمية الأولى لكرة القدم للشباب». وأضاف كريس: «يمكن أن تكون هذه البطولة نقطة انطلاق حقيقية لبطولة عالمية كبرى فهي تمنح الفرق المحلية الفرصة لمواجهة نظرائهم الدوليين والاحتكاك مع مختلف المهارات والمدارس الكروية، وأنا متحمس لرؤية اللاعبين يتنافسون».

وعقب المؤتمر الصحفي تم إجراء مراسم قرعة الفرق المشاركة في مختلف الفئات بالبطولة التي أسفرت عن تقسيم الفرق المشاركة في كل فئة إلى مجموعتين تتكون كل مجموعة من أربعة فرق.

أهداف

قال لوك بلومب: «نحن سعداء لرعاية واستضافة هذه البطولة المهمة التي تقام لأول مرة وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي ومنظمي البطولة نطمح أن تحقق هذه البطولة أهدافها المرجوة من تطوير مهارات لاعبينا الناشئين من خلال التنافس الشريف مع الفرق من مختلف دول العالم، وسنحرص في نادي ومنتجع جبل علي أن نوفر كل سبل الراحة والسلامة للمشاركين والمنظمين والوفود القادمة مع الفرق».

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