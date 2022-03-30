محمد عباس.. «ولد شقي» جديد في العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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في السابعة من عمره وبمدرسة كرة القدم بنادي العين، بدأ محمد عباس لاعب متوسط الميدان الشاب، يتحسس طريقه نحو عالم المستديرة يحلم بالنجومية ويطمح في اقتحام باب الشهرة، ويتميز عباس (21 عاما) بموهبة عالية وعقلية احترافية ناضجة وطموح متوثب، وهو يشترك في كثير من صفاته مع لاعب العين السابق غريب حارب الذي لقبته الجماهير العيناوية بالولد الشقي، في أسلوب لعبه وغيرته على الشعار وطريقة استخلاصه للكرة، بالإضافة لروحه القتالية العالية كلاعب (أقرسيف) ليكون بمثابة «ولد شقي» جديد في العين، ونجح عباس في اغتنام الفرصة التي تسنت له بالصورة المطلوبة، ليقدم نفسه بصورة جيدة للجهازين الفني والإداري وزملائه بالفريق وجمهور العين، ما حدا بإدارة شركة الكرة بالنادي لتمديد التعاقد معه لغاية العام 2025.

في هدوء ودون ضجة شق اللاعب اليافع طريقه متدرجاً في المراحل السنية حتى شب عن الطوق، ولفت إليه الأنظار في سن السابعة عشرة بعد أن قدم نفسه بصورة مثالية من خلال عطاء ثر وذكاء كروي متميز وهو يصول ويجول في ثقة وثبات بوسط الملعب فتم استدعاؤه للفريق الرديف موسم 2020-2021 وفي العام نفسه ضمه مدرب الفريق السابق البرتغالي بيدرو إيمانويل للفريق الأول، ومنذ ذلك الحين أصبح اللاعب الشاب عنصراً فعالاً لا غنى عنه بوسط ميدان العين، إلى جانب أقرانه أحمد برمان ويحيي نادر وخالد البلوشي.

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تواجد محمد عباس في تشكيلة العين بالدوري هذا الموسم (13) مرة، منها 11 مرة شارك فيها أساسياً، واستبدل 4 مرات، ودخل بديلاً مرتين، بمجموع دقائق لعب 967 دقيقة، ومن موقعه كلاعب ارتكاز نجح في افتكاك الكرة من المنافس بنسبة تجاوزت 64% وتفوق في المواجهات الهوائية بنسبة 59.26%، وبنسبة نجاح مراوغات 61.54%، كما نجح في دقة التمريرات بنسبة تجاوزت 62% من جملة تمريرات بلغت 535 تمريرة، منها 464 تمريرة صحيحة.

نموذج رائع

امتدح عبدالله علي مشرف الفريق الأول لكرة القدم، الظهور المتميز للاعب محمد عباس، مؤكداً أنه نموذج رائع للاعب كرة القدم المحترف، والذي تخرج من إحدى أبرز أكاديميات كرة القدم على المستويين المحلي والقاري، كونها تعتمد أفضل الممارسات العالمية في تأسيس وتكوين وتطوير المواهب الكروية، وقال إن تمديد عقد اللاعب يأتي تأكيداً على حرص مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، على المحافظة والاهتمام بأبناء النادي، ووفقاً لنظرة مستقبلية، لافتاً إلى أن اللجنة المكلفة بملف تجديد عقود اللاعبين تحرص على التجديد لبعض المواهب الذين تخرجوا من المدرسة والأكاديمية.

لاعب دولي

لم يكن محمد عباس بعيداً عن اللعب الدولي حيث لعب للمنتخب الوطني للشباب قبل أن يلتحق بالمنتخب الوطني الأولمبي، وتم استدعاؤه أخيراً للمنتخب الوطني الأول، ولا يزال طموح اللاعب يرتفع ويتمدد كأي لاعب شاب يملك الموهبة والإمكانات التي تؤهله لاقتحام عالم نجومية كرة القدم.

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