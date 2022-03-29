حاجز النقطة 69 يعيد النواخذة للمحترفين واشتعال الوصافة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

برهن دبا الفجيرة الأفضلية المُطلقة خلال موسم دوري الدرجة الأولى الحالي 2021 – 2022، وذلك بعد اقتراب الفريق الملقب بـ «النواخذة» كثيراً من تحقيق حلم العودة لدوري المحترفين بعد موسمين قضاهما في دوري الهواة، ووصل المتصدر بنقاطه إلى 64 بعد فوزه الكاسح على غلف إف سي بنتيجة 5-2، وتبقت له 5 مباريات يخوضها خلال شهر رمضان المقبل تجمعه بالجزيرة الحمراء وسيتي، دبا الحصن، العربي، وحتا في خاتمة مباريات المسابقة يوم 30 أبريل المقبل.

ويحتاج دبا إلى 5 نقاط فقط لحسم ورقة التأهل الأولى، وإذا قُدر للفريق الوصول لحاجز النقطة 69 فسيضمن حينها خطف الورقة الأولى لدوري الكبار، باعتبار أن الربط المقدر والذي يمكن أن يصله العربي ثالث الترتيب حالياً هو 68 نقطة بشرط عدم الخسارة ممثل لأي مباراة مقبلة، مع العلم فإن العربي يمتلك 53 نقطة وإذا قدر له الفوز في مباريات الخمس المقبلة والتي تجمعه بالرمس، التعاون، الحمرية، دبا، والفجيرة فيصل وقتها برصيده إلى 68 نقطة.

تطور

أما البطائح الفريق المتطور مع مدربه الإنجليزي من أصل تونسي طارق الحضيري فقد عاد من بعيد واحتل وصافة الترتيب بعد أن قام بخلط أوراق الوصافة مزيحاً العربي من المركز الثاني بعد الفوز عليه بثنائية نظيفة ليصل إلى 55 نقطة ويمتلك الفريق مباريات أقل من دبا والعربي تجمعه بحتا والرمس والتعاون والحمرية، وهي مواجهات سهلة على الورق لكنها ستكون في غاية الصعوبة على أرضية الملعب، كما انفرد الحصن بالمركز الرابع بعد وصول الفريق إلى حاجز 50 نقطة فيما تراجع الحمرية خامساً بهزيمته المفاجئة على ملعبه أمام الجزيرة الحمراء لتتبخر آمال الفريق في اللحاق بركب المقدمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز