خالد عيسى: أتمنى استمرار نفس الروح أمام أستراليا

المصدر: البيان الرياضي تصوير سالم خميس

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أكد خالد عيسى حارس المنتخب الإماراتي الأول، سعادته بكونه أحد أسباب الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل مساء اليوم، والتأهل إلى الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال الحارس العملاق: "تأهلنا للملحق بعدما حققنا الفوز على أحد أفضل منتخبات آسيا، وأتمنى الاستمرار بنفس الروح عندما نلتقي استراليا في الملحق الآسيوي خلال يونيو المقبل".

وأضاف: "إذا تواجدت الروح لدى أي فريق، فسيكون قادراً على تجاوز أي منافس، بغض النظر عن مستوى المدرب أو اللاعبين، والمنتخب الإماراتي بالروح التي ظهر عليها اليوم، قادراً على تجاوز أي منافس".

وأختتم قائلاً: "المنتخب الكوري الجنوبي، يمتلك جودة لاعبين عالية، ولكننا الحمدلله كنا في الموعد، وقدمنا أفضل ما لدينا، وحقق المطلوب، ونركز الآن على الملحق الآسيوي".

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