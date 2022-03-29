استقالة أربعة أعضاء من شركة خورفكان لكرة القدم

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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تقدم أربعة أعضاء من مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي خورفكان، باستقالاتهم دون الكشف عن الأسباب التي دعتهم لاتخاذ هذا القرار، وذلك حسبما علم "البيان" من مصادره الخاصة.

وجاءت الاستقالة الجماعية مقدمة من، علي خليل الحوسني مشرف الفريق الاول لكرة القدم، ومبارك مسعود الحمادي المتحدث الرسمي، وعلي مسعود مشرف المراحل السنية ومسؤول البنية التحتية، والدكتور عدنان الحوسني مدير الشؤون الإدارية بالشركة.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة، أصدر قرارا قبل أيام بتعيين جمال أحمد بوهندي عضواً جديداً في مجلس إدارة نادي خورفكان لكرة القدم بديلاً لنايف حسن المنصوري.

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