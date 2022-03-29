الأبيض الإماراتي يلاقي استراليا في الملحق الآسيوي 7 يونيو المقبل

المصدر: دبي-العوضي النمر تصوير سالم خميس

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تأهل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم للملحق الاسيوي باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة ويلاقي استراليا ثالث المجموعة الثانية يوم 7 يونيو في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد فوزه الغالي على كوريا الجنوبية بهدف سجله الصاعد حارب سهيل بعد 54 دقيقة من زمن المباراة التي اقميت بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد آل مكتوم بنادي النصر في الجولة التاسعة للتصفيات الاسيوية المؤهلة إلي مونديال 2022، في الوقت الذي تعادل فيه منتخبا سوريا والعراق بهدف لكل منهما ليودعا التصفيات.

وعقب انتهاء المباراة احتفلت الجماهير التي حضرت المدرجات بالفوز والتأهل كما هنا الشيخ راشد بن حميد النعيمي اللاعبين والجهازين الفني والإداري على التأهل المستحق.

وظهر الأبيض بمستوي طيب علي مدي فترات المباراة واستطاع أن يفرض سيطرته وأسلوبه على شمشون الكوري، من خلال غلق كافة المساحات امام لاعبيه والاعتماد على الهجمات السريعة لكايو والواعد حارب سهيل والذي يتوقع له مستقبل طيب خلال الفترة المقبلة، وكذلك اللاعب محمد عباس، وعلى مدي الشوط الأول لم تسنح لكوريا الجنوبية سوى فرصة واحدة خطرة حينما سدد هوانج كرة قوية ترتطم بالعارضة، فيما وقف الدفاع الكوري حائلا امام محاولات الأبيض للهجوم.

وفي الشوط الثاني نجح الواعد الموهوب حارب سهيل في اختراق المرمي الكوري بهدف جميل لترتفع معنويات لاعبينا وتزداد عذيمتهم للاحتفاظ بالهدف بل والسعي لإضافة المزيد، على الرغم من المساعي الكورية لتعديل النتيجة لكن الحارس خالد عيسى وقف لتلك المحاولات بكل جدية في الزود عن مرماه، واجري المدرب اروابارينا عدة تغيرات بمشاركة علي سالمين وخليل إبراهيم ويحيي الغساني وعلي صالح بهدف تنشيط أداء الأبيض الذي نجح في تحقيق الفوز والثأر لخسارته في لقاء الذهاب بهدف.

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