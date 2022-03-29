«الانضباط» تحقق مع شاهين عبد الرحمن

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

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تستمع لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي «عن بعد»، لإفادة شاهين عبد الرحمن لاعب المنتخب والشارقة، فيما نسب إليه، وفق مذكرة لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، بتركه معسكر المنتخب، ورفضه الامتثال لتعليمات الجهازين الفني والإداري، والاعتراض على وجوده احتياطياً بإحدى تقسيمات، المدرب خلال الاستعداد لمباراة العراق، وستحدد اللجنة ، نوعية مخالفة اللاعب، والعقوبات التي ستطبق عليه ويتوقع أن تكون العقوبة مالية مع الإيقاف عن اللعب مع الشارقة عدة مباريات.

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