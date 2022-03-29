بينتو: حضرنا لتحقيق الفوز

المصدر: (‏دبي- العوضي النمر)

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قال باولو بينتو مدرب منتخب كوريا الجنوبية إننا حضرنا من أجل تحقيق الفوز على الإمارات «الأبيض»، وتأكيد صدارتنا لقمة المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، وقال خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في نادي النصر: سأختار أفضل 11 لاعباً للقاء، ولن نغامر بإشراك البدلاء لأن المباراة لها أهمية في مواصلة انتصارات وصدارة المجموعة. وشدد مدرب منتخب كوريا على أن جميع المباريات مهمة لهم وقال: هدفنا أن ننهي التصفيات بالترتيب الأول وتأكيد أحقيتنا بالتأهل للمونديال.

من جانبه، شدد ‏كيم يونغ لاعب منتخب كوريا الجنوبية على أهمية مباراة فريقه أمام الإمارات غداً في المحطة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2023، وضرورة تحقيق الفوز، وقال إن حسم التأهّل إلى المونديال لا يعني أننا سوف نتراخى خلال المباراة.

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