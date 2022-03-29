«الأبيض» يتمسك بملحق المونديال أمام «شمشون»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يتمسك منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بفرصة الانفراد بالمركز الثالث في مجموعته الأولى للتصفيات الآسيوية، حينما يتقابل مساء اليوم مع كوريا الجنوبية باستاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2202. ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز، حيث يدرك اللاعبون أن رصيد 9 نقاط لا يكفي لتحقيق الطموحات بالتأهل عن المجموعة الأولى لمونديال قطر.

ويدخل لاعبو الأبيض المباراة بمعنويات عالية وحماس كبير، وهو شعارهم خلال المباراة، على الرغم من النقص الواضح بصفوف الفريق نتيجة تعدد حالات الغياب للإصابة والإيقاف، من أجل الظفر بالمركز الثالث ونيل بطاقة «الملحق».

وركز الجهاز الفني خلال التدريبات الأخيرة على تطوير الجوانب الفنية، ورفع المعنويات، نظراً لأن المباراة تعتبر مصيرية في مسيرة الأبيض بالتصفيات.

حسابات التأهل

وبعيداً عن المركزين الأول والثاني اللذين حسما بتأهل كوريا الجنوبية وإيران، تتواصل المنافسة على حسم بطاقة المركز الثالث، الذي سيواجه صاحبه أستراليا في الملحق الآسيوي، وتملك الإمارات أكثر من فرصة للتأهل للملحق، حيث ستحسم المركز الثالث في حال فوزها على كوريا الجنوبية بأي نتيجة.

كما أن تعادل الإمارات مع خسارة أو تعادل العراق، يهدي «الأبيض» بطاقة الملحق الآسيوي، بصرف النظر عن نتيجة مباراة لبنان وإيران، وأيضاً في حال خسارة الإمارات، وهزيمة أو تعادل العراق سيتأهل الأبيض، لأن فارق الأهداف لصالحه، فيما يحتاج لبنان في هذه الحالة إلى الفوز بعدد كبير جداً من الأهداف، لنيل بطاقة التأهل.

أما العراق فليس أمامه سوى الفوز، وخسارة أو تعادل الإمارات، من أجل ضمان الوصول للملحق الآسيوي، أو تعادله في الجولة الأخيرة، بشرط خسارة الإمارات بفارق 5 أهداف على الأقل، وهزيمة أو تعادل لبنان.

وسيكون أمام منتخب «الأرز» فرصة وحيدة، وهي الفوز بفارق كبير من الأهداف على إيران، وفي الوقت نفسه خسارة أو تعادل العراق، وهزيمة الإمارات بفارق كبير من الأهداف، وحسابات منتخب لبنان على أرض الواقع صعبة.

وينص نظام التصفيات على أنه في حال تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف، والإمارات عليها فارق هدف، بينما على كل من العراق ولبنان فارق 6 أهداف.

فرض أسلوبنا

ويعمل الجهاز الفني خلال مباراة اليوم على فرض أسلوبه داخل الملعب وعدم الانسياق لطريقة اللعب الكورية، التي تعتمد على سرعة اللعب لإرهاق لاعبينا، خاصة في الشوط الأول، ولذلك لا بد من الاحتفاظ بالكرة ونقلها بشكل جيد، وتأمين الشق الدفاعي، والتركيز التام خلال الهجمات المرتدة السريعة التي ستسنح لمنتخبنا، لأن إحراز أية أهداف في المرمى الكوري سيكون من شأنها رفع معنويات لاعبينا، والجميع يدرك أن شمشون الكوري قوة لا يستهان بها، كما تشير مواجهات المنتخبين التي بلغت 22 مرة، حقق خلالها الأبيض الفوز 3 مرات، فيما فاز المنتخب الكوري 15 مرة، وتعادل الفريقين في 4 مواجهات.

خطة أروابارينا

ويضع المدرب الأرجنتيني أروابارينا خطة مناسبة للتعامل مع المباراة، حيث يعتمد على تأمين الشق الدفاعي بشكل جيد والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لحصد النقاط الكاملة، مع التركيز على حسن تنفيذ اللمسة الأخيرة، والاعتماد على الهجوم المرتد السريع، وسيكون هناك تعديل في عناصر خط الدفاع بمشاركة محمد العطاس إلى جانب وليد عباس وبندر الأحبابي ومحمود خميس، ومن خلفهم الحارس المخضرم خالد عيسى، مع التركيز على عناصر خط الوسط من منطلق أنهم رمانة الميزان لأداء الفريق، فيشرك ماجد حسن وعبدالله رمضان في مركزي الارتكاز، وسيمنح مهمة صانع الألعاب إلى كايو مع الاعتماد على الثنائي خليل إبراهيم وعلي صالح في الهجوم.

حكم عماني

يدير المباراة طاقم تحكيم عماني بقيادة أحمد أبوبكر الكاف، ويعاونه أبوبكر سالم العامري وراشد الغيثي، والسريلانكي كريشانثا ديلان حكم رابع، والتايلاندي سيفاكورن بوأندوم «حكم فيديو»، والأردني أحمد فيصل «حكم فيديو مساعد».

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