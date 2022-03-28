الساموراي يصل لملاقاة «صالات الأبيض» ودياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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وصلت بعثة المنتخب الياباني لكرة الصالات، ظهر اليوم الاثنين، إلى الدولة واستقر في فندق نوفيتيل بالفجيرة، وذلك لخوض مباراة ودية دولية مع منتخب الإمارات في آخر بروفة للأبيض قبل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس آسيا التي ستكون في ضيافة الفجيرة على ملعب صالة مجمع زايد الرياضي، وسيلتقي الأبيض مع الساموراي الياباني في السابعة من مساء غد في الفجيرة ويعتبر المنتخب الياباني هو الثاني في التصنيف على مستوى آسيا وكان منتخب الإمارات قد نقل معسكره المغلق من سنترو مطار الشارقة إلى نوفيتيل الفجيرة.

ومن المنتظر أن يصل المنتخب السعودي اليوم ومنتخبات البحرين وعمان ولبنان تصل مطلع أبريل وستكون التصفيات خلال الفترة من 6 ولغاية 10 أبريل المقبل، وعلى خط متصل خاطب الاتحاد الآسيوي ظهر أمس اتحاد الإمارات لكرة القدم رسمياً بأن بطولة الأندية الآسيوية المقررة في أغسطس المقبل ستكون في ضيافة الكويت آو تايلاند بعد أن اعتذر نادي النصر عن الاستضافة في آخر لحظةـ ولكن العميد أكد مشاركته في البطولة الآسيوية سواء كانت في الكويت حسب ما أكد منصور بوسمرة مشرف كرة الصالات بنادي النصر الذي قال: نتمنى أن نكون عند حسن الظن والثقة وسنعمل على تشريف كرة الصالات والرياضة الإماراتية بصفة عامة في المحفل الآسيوي الكبير خلال أغسطس المقبل، وهدفنا من المشاركة الوصول إلى أبعد نقطة في بطولة الأندية الآسيوية وأن يستعد الفريق بصورة جيدة من كل النواحي، لتقديم نفسه بشكل مميز في كأس الأندية الآسيوية المقبلة.

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