الوحدة ينظم كأس زايد للناشئين 4 أبريل المقبل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة تنظيم دورة كأس زايد للناشئين التي تقام في نسختها العشرين في الفترة من 4 إلى 14 أبريل المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وعقدت شركة الكرة مؤتمراً صحفياً أمس الإثنين للكشف عن تفاصيل البطولة العريقة التي تقام منذ سنوات طويلة ولها باع طويل على صعيد بطولات الناشئين على مستوى المنطقة، بحضور راشد الزعابي رئيس شركة الكرة بالنادي، وعبدالباسط الحمادي عضو مجلس إدارة الشركة، مدير البطولة.

وتقام البطولة التي تعود بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا بمشاركة 8 أندية وهي: الوحدة المستضيف، وأيندهوفن الهولندي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي وبارتيزان الصربي وجيلينا السلوفاكي، بجانب أندية العين والجزيرة وبني ياس من الإمارات.

وتقام البطولة بنظام المجموعتين ويصعد الأول والثاني إلى نصف النهائي، وتجرى مبارياتها بملاعب أكاديمية نادي الوحدة بالشهامة في العاصمة أبوظبي، فيما تقام مباراة الافتتاح ومباريات نصف النهائي والنهائي على الملعب الرئيس باستاد آل نهيان.

من جهته أكد راشد الزعابي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أن كأس زايد للناشئين واحدة من أعرق بطولات الناشئين في المنطقة وبدأت بفضل دعم القيادة الرشيدة وحرصها على الاهتمام بالمواهب والناشئين، مشيراً إلى أن الدورة حققت نجاحات كبيرة على مدار سنوات طويلة رفدت فيها الأندية الإماراتية بمواهب عدة وخصوصاً في نادي الوحدة الذي يملك واحدة من أفضل الأكاديميات في الدولة والمنطقة.

وأضاف إنه بفضل رؤية سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ومن بعده سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان في قيادة دفة نادي الوحدة ولدت البطولة وكان لها دور كونها أكبر دورات الناشئين، وقدمت لاعبين أصبحوا نجوماً في دول عدة.

ووجه الزعابي شكره إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على دعم سموه للدورة ولأندية إمارة أبوظبي بشكل عام، وقطاعات المراحل السنية بشكل خاص، لافتاً إلى أن المجلس يواصل دعمه للأندية، إذ تقام في الفترة نفسها بطولة أخرى تحت 17 سنة يستضيفها نادي بني ياس ما يكمل جهود المجلس في الارتقاء بكرة القدم بأندية أبوظبي.

شكر

بدوره وجه عبدالباسط محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الشركة، مدير الدورة الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي على توجيهات سموه بإقامة الدورة وإعادتها بعد التوقف بسبب الجائحة، إلى جانب مجلس أبوظبي الرياضي على الدعم المقدم وتوفير كل عوامل النجاح، مؤكداً أن كأس زايد للناشئين معروفة بأنها بطولة تضم فرقاً عالمية منذ سنوات.

وقال: كنت أحد الذين حالفهم الحظ في اللعب في كأس زايد للناشئين حينما كنت صغيراً في بداياتي مع كرة القدم، وأسهمت الدورة في صقل مهاراتنا قبل الوصول للفريق الأول، ونحن نحاول استكمال المهمة ومنح الفرصة للاعبين الصغار للاحتكاك مع مدارس فنية من دول مختلفة بما يعود بالفائدة على جميع الفرق المشاركة، ونأمل أن تسهم نسخة هذا العام في إظهار المواهب الواعدة ولاعبين كبار للمستقبل.

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