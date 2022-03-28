أروابارينا: الأبيض الإماراتي سيقاتل للتمسك بالملحق

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أكد مدرب منتخب الإمارات أروابارنيا، جاهزية لاعبي الأبيض لمباراة كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، والتي يحتضنها استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي غداً..

وقال في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة مساء اليوم: المباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، والفوز بها يضمن لنا المركز الثالث المؤهل إلى المحلق الآسيوي، ونعلم جيداً أن الخصم قوي ولديه لاعبون مهمون، ولكننا سنقاتل حتى أخر دقيقة من زمن المباراة لأجل التمسك بفرصة التأهل متسلحين بدعم الجماهير وقوفهم إلى جانب المنتخب في هذه المباراة المصيرية.

وأضاف أروابارنيا: التحضير للمباراة، يمضي مثلما نفعل في كل مواجهة، وتحدثت مع اللاعبين فيما يتعلق ببعض جوانب المباراة السابقة أمام العراق، خصوصاً في ظل عدم الظهور الجيد في أجزاء منها، سعياً لتدارك السلبيات وعدم تكرارها أمام كوريا الجنوبية، لا سيما وأنها الفرصة الأخيرة لنا للتأهل للمحلق الآسيوي، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين.

وبخصوص غياب هداف المنتخب علي مبخوت عن المشاركة في مباراة الغد أوضح أروابارنيا: " لدينا لاعبين مميزين يعوضون غياب الهداف علي مبخوت وهو لاعب كبير وصاحب خبرة دولية، ولكني لن أذكر أسماء بعينها لتعويضه، وهناك مجموعة من اللاعبين يمكنهم اللعب في مكانه".

ورداً سؤال بخصوص أوجه التشابه بين المنتخبين العراقي والكوري الجنوبي ذكر أروابارنيا، "مباراتنا السابقة مع العراق كانت مغلقة وتكتيكية مما جعلها في بعض أجزائها تصيب المشاهد من خلف الشاشات بالملل، ولكن المنتخب الكوري الجنوبي لا يلعب الكرات المباشرة مثل العراق، وإنما يعتمد على الاستحواذ ما يجعل المباراة ممتعة أكثر".

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