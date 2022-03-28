مدرب كوريا: حضرنا إلى الإمارات لتأكيد أحقيتنا بالتأهل للمونديال

المصدر: ‏دبي- العوضي النمر

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قال اولو بينتو مدرب منتخب كوريا الجنوبية:" حضرنا من أجل تحقيق الفوز على منتخب الإمارات، وتأكيد صدارتنا لقمة المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في نادي النصر: سأختار أفضل 11 لاعباً للقاء ولن نغامر بإشراك البدلاء لأن المباراة لها أهمية في مواصلة انتصارات وصدارة المجموعة.

وشدد مدرب منتخب كوريا على أن جميع المباريات مهمة، وقال:"هدفنا أن ننهي التصفيات بالترتيب الأول وتأكيد أحقيتنا بالتأهل للمونديال".

‏وأشار باولو بينتو إلى أن التحضير للمباراة لم يكن جيداً ولم نحصل على الراحة الكافية بعد مباراة إيران نظرا للسفر الطويل من سيؤول إلى دبي وإرهاق اللاعبين من ضيق الوقت ومع ذلك فنحن جاهزون لمواجهة منتخب ‎الإمارات ونحاول التركيز على استشفاء اللاعبين،.

وأضاف: منحنا بعض اللاعبين راحة إضافية للتعافي جيداً قبل مواجهة ‎الإمارات لان هدفنا النقاط الـ3 ولا نعاني من غيابات مؤثرة تمنعنا من تقديم أداء قوي خلال المباراة.

من جانبه، شدد ‏كيم يونج لاعب منتخب كوريا الجنوبية على أهمية مباراة فريقه امام الامارات غداً في المحطة الاخيرة للتصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال 2023 وضرورة تحقيق الفوز وقال ان حسم التأهل إلى المونديال لا يعني اننا سوف نتراخى خلال المباراة.

وقال كيم سنلعب المباراة بكل جدية لتاكيد صدارتنا للمجموعة الأولى وأشار اللاعب الكوري الجنوبي بأن فريقه سوف يسعى لتقديم أفضل ما لديه طوال زمن المباراة بصرف النظر عن الظروف باقي المباريات بالمجموعة.

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