من جديد.. الإمارات في مواجهة الصين بختام بطولة دبي الدولية

المصدر: البيان

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يلتقي منتخب الإمارات الأولمبي مع نظيره الصيني، غداً الثلاثاء، في ختام بطولة دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما، التي ينظمها الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بالتعاون مع شركة IAST SPORTS.

ويشهد اليوم الأخير من بطولة دبي الدولية، إقامة خمس مباريات بالجولة الثالثة والأخيرة من المسابقة، يأتي على رأسهم مباراة الإمارات والصين على إستاد مكتوم بن راشد، بينما يلتقي اليابان مع السعودية، وقطر مع كرواتيا، وأوزبكستان مع فيتنام، وتايلاند مع العراق.

ويتصدر منتخبي السعودية واليابان جدول ترتيب المسابقة الدولية برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المنتخب الإماراتي ثالثاً برصيد 4 نقاط، ويليه منتخبات الصين وكرواتيا وقطر برصيد 3 نقاط، والعراق وفيتنام وأوزبكستان برصيد نقطة، وتايلاند في المركز الأخير بدون نقاط.

وجاءت إقامة هذه الدورة بهدف إعداد المنتخبات الأولمبية للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، التي ستقام في أوزبكستان.

الجدير بالذكر أن المنتخب الإماراتي تقابل مع نظيره الصيني في الجولة الأولى من بطولة دبي الدولية، وانتهت المباراة بفوز الأبيض بهدف دون رد.

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