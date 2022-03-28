"لا بديل عن الفوز" شعار منتخب الإمارات في مواجهة كوريا الجنوبية

المصدر: وام

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يدخل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم غدا على استاد آل مكتوم بنادي النصر، مباراته الحاسمة أمام منتخب كوريا الجنوبية ضمن الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ولن يكون أمام منتخب الإمارات بديلا عن تحقيق الفوز من اجل الحفاظ على المركز الثالث للمجموعة الأولى ليتأهل إلى مباراة الملحق لمواجهة منتخب استراليا الحاصل على نفس المركز من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية والمتأهل إلى مباراة الملحق.

ويدخل منتخب الإمارات اللقاء رافعا شعار التعويض بعد الخسارة في لقاء الجولة التاسعة أمام منتخب العراق بهدف دون مقابل خلال المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.

ويواصل منتخب الإمارات تدريباته اليومية على الملعب الفرعي باستاد آل مكتوم بنادي النصر، من أجل مواصلة المشوار وتعويض الفترة الماضية في لقاء الفرصة الأخيرة.

وخاض منتخب الإمارات حتى الآن في مشوار التصفيات الأخيرة 9 مباريات ضمن المجموعة الأولى فاز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر 4 مباريات، ليحل في المركز الثالث حتى الآن برصيد 9 نقاط، خلف كوريا الجنوبية المتصدر برصيد 23 نقطة، وايران في المركز الثاني برصيد 22 نقطة واللذان حسمها تأهلهما إلى كأس العالم.

وأكد لاعبو المنتخب أن الفوز هو شعار مباراة الثلاثاء من أجل مواصلة مشوار التأهل، وقال علي صالح لاعب منتخبنا الوطني: "صعبنا المهمة على أنفسنا في الجولة الماضية، ولكننا نملك الثقة الكافية في تحقيق التطلعات المرجوة، وننتظر دعم الجماهير في المواجهة الحاسمة أمام كوريا الجنوبية".

وأضاف: "الفرصة ما زالت بأيدينا، ولن نفرط فيها، ونعد بتقديم الأفضل في مواجهة الثلاثاء الحاسمة، وحجز مقعدنا في الملحق الآسيوي، دون انتظار نتائج المنتخبات المنافسة".

من جانبه ناشد خالد عيسى، حارس مرمى منتخبنا الوطني الأول، جماهير منتخب الإمارات مواصلة دعم المنتخب في مباراته الحاسمة والمصيرية، أمام كوريا الجنوبية.

وقال خالد عيسى: "نعي تماما عتب الجماهير على المنتخب، ولكن الوقت الحالي هو للدعم والمساندة، ونثق في استمرار الوقفة الصلبة خلف المنتخب، ونسعى من جانبنا لتقديم كل ما لدينا للاستمرار في مشوار التصفيات بالتأهل إلى الملحق الآسيوي".

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