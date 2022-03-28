«الدكتور فراس» بطلاً لكأس الأخوة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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توج فريق «مركز الدكتور فراس» بكأس بطولة الأخوة لكرة القدم التي نظمها نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني بعد فوزه على فريق فالكونز بنتيجة 4-0 في المباراة النهائية التي جرت بينهما في ملعب «اس كي استديوم» في أبوظبي مستضيف البطولة، فيما حصل فريق فالكونز على المركز الثاني وحصل عصام علاء لاعب فريق مركز د. فراس على كأس أفضل لاعب، فيما نال بلال الحنفي حارس فريق كونكورد كأس أفضل حارس مرمى.

حضر المباراة النهائية وتوزيع الجوائز عبدالله صالح مشرف منتخبنا الوطني السابق ود. سرحان المعيني نائب رئيس النادي، وأعضاء مجلس إدارة النادي ورعاة البطولة.

وكانت البطولة قد شارك فيها 16 فريقاً وأقيمت بنظام اليوم الواحد فتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، تأهل منها إلى ربع النهائي فريق مدارس الإمارات الوطنية، الميهال، شركة سبارك، مركز د. فراس، إسناد، فالكونز، شركة كونكورد، النشامى فيما تأهل للدور نصف النهائي فرق شركة كونكورد، مركز د. فراس، فالكونز، مدارس الإمارات الوطنية، وتأهل فريقا مركز د. فراس وفالكونز للنهائي في أجواء رائعة حضرها جمهور كبير.

من جانبه وجه المعيني الشكر إلى رعاة البطولة والمشاركين فيها كافة من نجوم ولاعبين وإداريين وجماهير، وحيا فيهم الروح الأخوّية العالية، وكشف أن النادي يخطط لتنظيم هذه البطولة بشكل دوري، إضافة إلى تنظيم عدة بطولات رياضية في مجالات مختلفة تحظى باهتمام المجتمع الإماراتي.

وأضاف إن نادي الصداقة يسعى إلى تنويع فعالياته بين ثقافية واجتماعية ورياضية لتتماشى مع السياسة العامة لدولة الإمارات التي تؤمن بأن انفتاح المجتمعات على بعضها بعضاً من شأنه أن يعمق أواصر الصداقة والتقارب، ويكرس الصور الإيجابية المتبادلة في ما بينها، على نحو يدعم أجواء السلام والتفاهم والاستقرار.

وأشاد عمار الكردي رئيس مجلس إدارة النادي بالأجواء الإيجابية والروح الرياضية التي سادت البطولة مؤكداً أن الحدث حقق الهدف منه من خلال التجمع الأخوي وتخطى حاجز المنافسات، موجهاً الشكر إلى كل المساهمين في إنجاز الحدث مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إقامة أحداث رياضية أخرى وأيضاً فعاليات مجتمعية متنوعة باحتساب أن البطولة باكورة أنشطة النادي في المستويات كافة.

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