«صانع الألعاب» هاجس «الأبيض» قبل مواجهة كوريا الجنوبية

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، استعداداته لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية، غداً، وسط ارتفاع معنويات اللاعبين الذين تعاهدوا على القتال لتحقيق الفوز، والذي يضمن لـ «الأبيض» بطاقة الملحق مباشرة، بغض النظر عن نتائج باقي فرق المجموعة، وتمنح البطاقة الفرصة للمنتخب لملاقاة أستراليا ثالث المجموعة الثانية، ويعد «صانع الألعاب» هاجس «الأبيض» قبل مواجهة كوريا، ويفاضل الأرجنتيني أروبارينا المدير الفني للمنتخب بين عدة لاعبين لتولي المهمة، في حال مشاركة كايو مهاجماً بديلاً لعلي مبخوت، ومن الممكن الإبقاء على كايو في منتصف الملعب، ومنح الفرصة لعلي صالح، ومعه خليل إبراهيم أو حارب سهيل.

وضم أروبارينا، حارس الشارقة عادل الحوسني إلى القائمة بدلاً من ماجد ناصر الذي غادر المعسكر بسبب الإصابة.

ويضع أروبارينا خلال مران اليوم اللمسات الأخيرة على التشكيلة، وسوف تشهد عدة تغيرات، نظراً لإيقاف علي مبخوت بسبب الإنذارات، واستمرار مرض طحنون الزعابي، ومن المتوقع أن يشارك محمد العطاس أساسياً، لإعادة التوازن للعمق الدفاعي، فيما يحل عبد الله رمضان بديلاً عن عبد الله النقبي.

جهود

وعبّر أحمد الطنيجي، عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة، مشرف المنتخب الأول، عن ثقته في دعم جماهير «الأبيض» للاعبين، في مباراته المصيرية أمام كوريا الجنوبية، وقال: «نثق في وقوف جماهيرنا صفاً واحداً خلف المنتخب في مواجهة الغد، ولا أعتقد أن جمهور منتخبنا بحاجة إلى دعوة».

وأضاف: «حسم التأهل للملحق بأقدام لاعبي منتخبنا، وبدعم جماهيره، والفرصة ما زالت بأيدينا».

دعم الجماهير

وفتح اتحاد الكرة الباب لحجز تذاكر المباراة، كما يقدم تسهيلات عدة للجماهير منها فحص «كورونا» مجاني، وناشد اتحاد الكرة، الجماهير بالحضور إلى الملعب لدعم المنتخب وتشجيع اللاعبين، وزيادة حماسهم، نظراً لأن المهمة صعبة وناشد خالد عيسى، حارس مرمى منتخبنا، جماهير «الأبيض»، لمواصلة دعم المنتخب في مباراته الحاسمة والمصيرية، أمام كوريا الجنوبية، وقال: «نعي تماماً عتب الجماهير على المنتخب، ولكن الوقت الحالي هو للدعم والمساندة، ونثق في استمرار الوقفة الصلبة خلف المنتخب، ونسعى من جانبنا لتقديم كل ما لدينا للاستمرار في مشوار التصفيات بالتأهل إلى الملحق الآسيوي».

طاقم عُماني

وكلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم عمانيّاً لمباراة منتخبنا الوطني، أمام نظيره الكوري الجنوبي، غداً، ضمن الجولة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، بقيادة أحمد أبوبكر الكاف، ويعاونه أبوبكر العامري، وراشد الغيثي مساعدين، والسريلانكي كريشانثا ديلان حكم رابع، والتايلاندي سيفاكورن بوأندوم حكم فيديو، والأردني أحمد فيصل،حكم فيديو مساعد.

مؤتمر

ويقام اليوم مؤتمر للمدربين، للكشف عن استعدادات المنتخبين، فيما يعقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، بحضور مراقب المباراة، وطاقم التحكيم ومديري الفريقين، للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، وتحديد قمصان اللاعبين.

وصول

ووصل إلى دبي منتخب كوريا الجنوبية، ويتدرب اليوم على ملعب النصر، وفق اللوائح المنظمة، وواجه الفريق مطالب من الأندية الكورية، باقتصار استدعاء اللاعبين، على الذين سيحظون بالمشاركة في المباراة، من أجل الاستعداد لاستئناف الدوري الكوري، بعد أن ضمن الفريق التأهل إلى المونديال.

تأهل

أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة امتلاك منتخبنا الوطني لكرة القدم عدة فرص في مباراته أمام كوريا الجنوبية، غداً، لحصد بطاقة ملحق المونديال. وقال: الكرة بملعب «الأبيض» ولا بد من التركيز الكامل طوال الـ90 دقيقة واستثمار الفرص أمام المرمى، ونعلم أن المنتخب الكوري سيلعب بأعصاب هادئة، بعد ضمان تأهله للنهائيات، يجب الحذر أمام رفاق سون نجم توتنهام الإنجليزي.

ودعا رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة جماهير منتخبنا إلى الشجيع طوال المباراة، مشيراً إلى أن الهدف يأتي في ثانية، وقال: يجب الوقوف خلف الفريق حتى يتحقق حلم التأهل لمرحلة الملحق وبعدها سيكون لكل حادث حديث. الفجيرة- محمد فضل

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