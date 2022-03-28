استطلاع «البيان»: 86 %: اللاعبون وراء تراجع أداء «الأبيض»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تعقدت مهمة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، في التأهل لملحق التصفيات الآسيوية المونديالية، بعد الخسارة في الجولة التاسعة أمام العراق، بهدف دون مقابل وقدم «الأبيض» أداءً أثار المزيد من القلق لدى الجماهير قبل مواجهة منتخب كوريا الجنوبية غداً، وطرح «البيان» في الاستطلاع الأسبوعي سؤالاً مفاده من المسؤول عن أداء منتخبنا..اللاعبون أم المدرب الأرجنتيني أروابارينا؟، وحمّل إجمالي المشاركين في التصويت، اللاعبين مسؤولية تراجع الأداء بنسبة 86%، مقابل 14% حملوا المدرب المسؤولية، وأكدت نسبة 85% من المشاركين في التصويت عبر موقع «البيان»، أن اللاعبين يتحملون المسؤولية، مقابل 15 % أكدوا أن المدرب مسؤول عن تراجع الأداء فيما جاءت النسبة عبر حساب «البيان الرياضي» على «تويتر»، 87% مسؤولية للاعبين،، و13% مسؤولية المدرب.

أفكار

واعتبر الدكتور أحمد العوضي المحلل الرياضي، أن مسؤولية المدرب واللاعبين مشتركة ، ولكن على الجميع التكاتف حول المنتخب، ودعمه مع التمسك بالأمل وقال: المدرب الناجح، لابد من أن يكون لديه أفكار متغيرة أثناء وقبل المباراة، وأن تكون تغييراته ذات تأثير إيجابي، فيما لابد أن يكون لدى اللاعبين الروح القتالية، والإرادة والعزيمة على تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: لم يكن هناك ترابط خطوط، في مباراتنا مع العراق أو خطة واضحة ، ولا يمكن أن تدفع بالشباب في مباراة مصيرية، وتلعب بطريقة 2-5-3، والتي تحتاج فترة طويلة من التدريب، كما أن التغييرات لم تؤثر ايجابياً على الأداء، والمفروض أنه عندما يكون الاستحواذ في صالحك أمام المنتخب العراقي بنسبة 62 %، أن تكون هناك خطورة واضحة على مرمى المنافس، وهو أمر افتقدناه خلال المباراة، ولم تكن هناك سوى فرصتين خطيرتين لـ«الأبيض» طوال المباراة.

مستويات

ورفض الدكتور العوضي، تخفيف المسؤولية على المدرب كونها مباراته الأولى مع منتخب الإمارات، وقال: المفروض أن أروابارينا، يعرف لاعبي الإمارات جيداً، بحكم الفترة الطويلة التي تولى فيها تدريب الوصل وشباب الأهلي،وعندما يكون هناك تراجع في المستويات الفنية، يكون التعويض بالجوانب البدنية، ولكننا للأسف لم نلمس قتالاً من لاعبينا على الكرة.

وأوضح: المجموعة الحالية من اللاعبين هي إفرازات دوري، والأداء نتاج خطة غير واضحة، والمنتخب افتقد صانع الألعاب القادر على تطوير الأداء الهجومي، مع غياب عبد الله رمضان وطحنون الزعابي، ولكن المدرب كان لديه حبيب الفردان، وهو لاعب خبرة، ويقدم مستويات جيدة مع كلباء، وكان يمكن منحه فرصة.

وأضاف: كانت فرصتنا كبيرة في التأهل المباشر عن المجموعة ، في ظل تراجع مستويات المنافسين، وأغلبهم لا يملك دوريات منتظمة، ولا يلعبون على أرضهم، ولكننا وضعنا أنفسنا في موقف صعب، ولكن علينا حاليا التمسك بالأمل، وتجديد الثقة باللاعبين والجهاز الفني،ونتمنى تصحيح الأخطاء في مباراتنا مع كوريا.

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