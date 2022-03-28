دبي بطل كأس رئيس الدولة لـ«صالات أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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حقق نادي دبي لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم داخل الصالات لأصحاب الهمم «الإعاقة السمعية» وتغلب على نادي العين 2 - 1 في المباراة النهائية بصالة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، وسجل للفائز أيمن المقبالي، والسيد الهاشمي وللخاسر عبدالله الشيدي، وشهدت المباراة أربع بطاقات صفراء ثلاث منها لنادي دبي، وأدار المباراة علي حسن كريم وعاونه كل من بدر المرزوقي وأحمد قايد.

وتوجه عبدالله أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم بالشكر لكل من أسهم في نجاح البطولة وهنأ نادي دبي بالكأس وتمنّى حظاً أوفر لنادي العين.

وأشاد ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية بمستوى لاعبي الفريقين وهنأ نادي دبي بالفوز عن جدارة واستحقاق بالكأس الغالية.

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