خالد عمبر: إنقاذ «الصقور» مهمة تتطلب تضافر الجهود

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أكد خالد عمبر لاعب وقائد فريق الكرة بنادي الإمارات، أن إنقاذ «الصقور» وبقاء الفريق بدوري المحترفين، وتفادي شبح الهبوط، هي مهمة جماعية، تتطلب تضافر الجهود، وتقديم الدعم المعنوي، من أجل مواصلة القتال في بقية المشوار بكل قوة، وتحقيق النتائج الإيجابية التي تقود الفريق إلى مركز أفضل بجدول الترتيب.

وقال عمبر في حديث مع «البيان الرياضي»: الجميع داخل النادي، بقيادة بمجلس الإدارة، والجهازين الفني والإداري وزملائه اللاعبين، يعملون على إنقاذ الفريق، بدعم من الجمهور الذي لم يبتعد، رغم النتائج السلبية، وأضاف: كل محبي النادي، يريدون استمراره، وهذا التكاتف يزيد من إصرارنا، ويجعلنا أكثر حماساً ورغبة في مضاعفة الجهد، عندما تجد إدارة النادي بجانبك في أصعب المواقف، وتجد من يساندك عند الخسارة .

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