عُمانيان يتألقان في سماء «الهواة» و«المحترفين»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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يقدم لاعبان من عُمان، مستويات متميزة في دوري المحترفين، ودوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ويبرز محمد المربوعي مع دبا الحصن في دوري «الهواة»، ونجح في قيادة الفريق إلى نتائج متميزة في الموسم الحالي، وأحرز 17 هدفاً، منها 4 أهداف ضمن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأسهمت أهداف المربوعي مع الحصن، في وضع الفريق قريباً من المنافسة على الصعود إلى المحترفين.

ويتألق سعيد عبيد مع فريق العروبة، رغم نتائجه الغريبة في «المحترفين»، ويعد أحد الأوراق الرابحة بالفريق، وأحرز 7 أهداف بالدوري وكأس الرابطة، ويأمل اللاعبان أن يكونا ضمن صفوف منتخب عُمان مستقبلا .

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