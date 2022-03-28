«الوطني» يناقش هموم الرياضة الخميس

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي ندوة رياضية عن هموم الرياضة الإماراتية وكيفية الارتقاء بها عبر تقنية «زووم» الخميس المقبل، ويديرها الزميل عدنان حمد رئيس اللجنة، بمشاركة ناصر اليماحي عضو المجلس الوطني رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة وعدد من القيادات الرياضية بالاتحادات والأندية ومجموعة من الجماهير.

وتناقش الندوة الصعاب التي تواجه قطاع الرياضة بالدولة، والتحديات أمام اللجنة الأولمبية الوطنية والأندية الرياضية في الدولة، وعدداً من المحاور الرئيسة الخاصة بالسياسات والتشريعات التي تدعم وتطور قطاع الرياضة بالدولة، والمبادرات التي تسهم في تطوير وتعزيز الرياضات المختلفة في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، وكيفية تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودور الهيئة في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية، والتوصل إلى توصيات تذلل تحديات تطوير الرياضة في الدولة.

وكانت اللجنة قامت بعقد لقاءات متعددة في الفترة الماضية مع عدد من الاتحادات الرياضية للتعرف إلى المعوقات التي تواجههم وتحول دون التطور المنشود لقطاع الرياضة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز