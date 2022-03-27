طاقم عُماني لمباراة الإمارات وكوريا الجنوبية في تصفيات المونديال

المصدر: البيان

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كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم عمانيًّا لمباراة منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، أمام نظيره الكوري الجنوبي، بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وذلك بقيادة أحمد أبوبكر الكاف للساحة، ويعاونه أبوبكر سالم العامري مساعدًا أول، وراشد الغيثي مساعدًا ثانيًا ، والسريلانكي كريشانثا ديلان، ولتقنية الفيديو التايلاندي سيفاكورن بوأندوم "حكم فيديو" والأردني أحمد فيصل "حكم فيديو مساعد".

الجدير بالذكر أن مباراة منتخب الإمارات ونظيره الكوري الجنوبي، لحساب مواجهات الجولة الأولى للتصفيات، ستقام على ستاد أل مكتوم بنادي النصر .

أحمد الطنيجي: جماهير "الأبيض" لا تحتاج إلى دعوة

عبر أحمد الطنيجي، عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة، مشرف المنتخب الأول، عن ثقته في دعم جماهير "الأبيض" للاعبين، في مباراته المصيرية أمام كوريا الجنوبية، وقال: "كما عودتنا جماهير الإمارات، في كل مرة احتاج فيها الأبيض الدعم، نثق في الوقوف صفاً واحداً خلف المنتخب في مواجهة الثلاثاء، ولا أعتقد أن جمهور منتخبنا بحاجة إلى دعوة لدعم اللاعبين".

وأضاف: "حسم التأهل للملحق بأقدام لاعبي منتخبنا، وبدعم جماهيره، والفرصة ما زالت بأيدينا متى ما خضنا المواجهة المرتقبة بالعزم والقوة المطلوبة، مدفوعين بتشجيع الجمهور في ستاد آل مكتوم، وبدعوات الآلاف من المحبين من خلف الشاشات"

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