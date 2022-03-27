خالد عيسى: نحتاج إلى وقفة جماهير "الأبيض"

المصدر: البيان

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ناشد خالد عيسى، حارس مرمى منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، جماهير "الأبيض"، لمواصلة دعم المنتخب في مباراته الحاسمة والمصيرية، أمام ضيفه منتخب كوريا الجنوبية، ضمن الجولة الأخيرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وقال: "نعي تماماً عتب الجماهير على المنتخب، ولكن الوقت الحالي هو للدعم والمساندة، ونثق في استمرار الوقفة الصلبة خلف المنتخب، ونسعى من جانبنا لتقديم كل ما لدينا للاستمرار في مشوار التصفيات بالتأهل إلى الملحق الآسيوي".

علي صالح: قادرون على العبور إلى "الملحق"

وأكد علي صالح، المهاجم الشاب لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، قدرة "الأبيض" على تحقيق تطلعات الجماهير، بالعبور إلى الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وقال: "صعبنا المهمة على أنفسنا في الجولة الماضية، ولكننا نملك الثقة الكافية في تحقيق التطلعات المرجوة، وننتظر دعم الجماهير في المواجهة الحاسمة أمام كوريا الجنوبية".

وأضاف: "الفرصة ما زالت بأيدينا، ولن نفرط فيها، بدعم أنصار الأبيض، ونعد بتقديم الأفضل في مواجهة الثلاثاء الحاسمة، وحجز مقعدنا في الملحق الآسيوي، دون الالتفات لنتائج المنتخبات المنافسة".

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