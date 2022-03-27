منتخب الإمارات يُواصل تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية

المصدر: البيان

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يواصل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم تدريباته، على الملعب الفرعي لإستاد آل مكتوم بنادي النصر، مساء اليوم، بمشاركة جميع اللاعبين، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي، بعد غد الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة العاشرة، الأخيرة، من مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، لحساب مباريات المجموعة الأولى.

ويحتاج منتخبنا الوطني للفوز ولا شيء غيره، وذلك لضمان التأهل للملحق القاري، والانفراد بالترتيب الثالث للمجموعة، بغض النظر عما ستفسر عنه نتيجة المواجهة الثانية بين سوريا والعراق.

ويرفع المنتخب والجهازان الفني والإداري شعار "التعويض"، خاصة أن الفرصة لا تزال قائمة في التأهل، ولن ينتهي مشوار التصفيات إلا بنهاية المباراة المرتقبة أمام المنتخب الكوري الجنوبي.

ويشهد تدريبات المنتخب الوطني رئيس وأعضاء لجنة المنتخبات، بالإضافة لعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ويؤدي الأبيض تدريبه الأساسي مساء اليوم، وسط حالة من ارتفاع المعنويات لجميع اللاعبين، الذين تعاهدوا على ضرورة القتال على الفرصة المتاحة، في ظل إقامة لقاء الختام على ملعبنا وبين جماهيرنا.

وشهدت التدريبات الماضية التزام جميع اللاعبين بالتعليمات الفنية، كما كثف الجهاز الفني، بقيادة رودولفو أروابارينا، العمل على النواحي التكتيكية والخططية، وقد تألق عدد من اللاعبين في التدريبات، التي يؤديها اللاعبون بجدية وتركيز، للاستفادة من التعليمات الفنية قبل مباراة الثلاثاء.

وكان الجهاز الفني قرر ضم حارس نادي الشارقة عادل الحوسني إلى القائمة بدلاً من ماجد ناصر الذي غادر المعسكر بداعي الإصابة.

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