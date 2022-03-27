تـوب 10 .. أسرع نجوم سجلوا 50 هدفاً في عصر الاحتراف

المصدر: دبي- العوضي النمر

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شهدت الكرة الإماراتية في سنوات الاحتراف بزوغ نجم العديد من اللاعبين الأجانب، الذين سجلوا أسماءهم في تاريخ الدوري بأحرف من ذهب، من بينهم لابا كوجو مهاجم العين الحالي، الذي نجح في تسجيل هدفه الـ 50 مع الزعيم، خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام الوحدة، ما يقودنا لتقديم إحصائية عن أفضل اللاعبين الأجانب، وأسرعهم في تسجيل هذا العدد من الأهداف، خلال مسيرة الاحتراف، وكم احتاجوا من مباريات حتى وصلوا لهذا الرقم المميز.

ومن خلال دراسة إحصائية متخصصة، قام بها الإماراتي منصور عبد الله الخبير في الإدارة الرياضية والتسويق والاتصال وتحليل البيانات، والذي خص «البيان الرياضي» بتفاصيل تلك الدراسة بقوله: إن هدف التوغولي لابا كوجو في مرمى الوحدة، جعله يدخل التاريخ الكروي المحلي، من خلال تسجيله الهدف 50 مع الزعيم، ليصبح أسرع خامس لاعب يسجل هذا الرقم في تاريخ الدوري الاحترافي المحلي، حيث احتاج إلى 58 مباراة، ليسجل هذا العدد من الأهداف، بعد زملائه اللاعبين: أسمواه جيان، وبيانو، وتيغالي، وغرافيتي، موضحاً أنه كان من المفترض أن يدخل لاعب الشارقة السابق ويلتون سواريز قائمة التوب 10 بعد أن سجل 49 في 34 مباراة، ولكن الحظ لم يحالفه، وتعرض للمرض وترك الشارقة، عائداً إلى موطنه.

ونستعرض اللاعبين الـ 10 الأسرع، الذين سجلوا 50 هدفاً في الدوري الاماراتي وهم:

أسمواه جيان

يعتبر الغاني أسمواه جيان للعين خلال الفترة من 2012 إلى 2015 أول من اعتلى صدارة أسرع من سجل 50 هدفاً، حيث احتاج إلى 38 مباراة فقط لكي يصل لهذا العدد من الأهداف، وهذا اللاعب علامة من علامات التميز بالكرة الإماراتية، حيث نجح في تسجيل 65 هدفاً خلال مسيرته مع العين، والتي بلغت حوالي 73 مباراة، وسطر اللاعب مسيرة رائعة مع نادي العين، حيث يعد جيان من اللاعبين القليلين، الذين دخلوا نادي المئة بالنسبة للهدافين، وقاد فريقه العين إلى الحصول على لقب دوري المحترفين لمرتين متتاليتين موسمي 2011/‏ 2012 و2012/‏ 2013 حصل خلالهما على لقب الهداف، وكأس سوبر الخليج العربي 2012.

فرناندو بيانو

ويأتي في المرتبة الثانية اللاعب البرازيلي فرناندو بيانو، الذي لعب مع الجزيرة والوحدة خلال الفترة من 2008 إلى 2012، حيث احتاج إلى 48 مباراة لكي يسجل هدفه الـ 50، وتعتبر مسيرة بيانو متميزة مع كرة الإمارات بعد أن نجح في تسجيل 79 هدفاً مع فريقيه خلال سنوات لعبه بالدولة.

سباستيان تيغالي

وحل لاعب النصر الحالي والوحدة السابق سباستيان تيغالي في المرتبة الثالثة، بعد أن احتاج إلى 54 مباراة خلال مسيرته مع العنابي لكي يسجل الـ 50 هدفاً، ولعب تيغالي حوالي 157 مباراة حتى الآن سجل خلالها 152هدفاً، مما يعد من أبرز المهاجمين، الذين شاركوا مع كرة الإمارات خلال السنوات، التي لعب خلالها بداية من عام 2013 وحتى الآن.

غرافيتي

وفي المركز الرابع يأتي لاعب شباب الأهلي إدينالدو باتيستا ليبانيو الشهير بـ «غرافيتي»، والذي احتاج 54 مباراة مثل تيغالي لكي يسجل أهدافه الـ 50، وشارك اللاعب بصفوف الفريق خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 شارك خلال مسيرته مع الفرسان في 79 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 63 هدفاً، حيث أبدع لاعب فولفسبورغ الألماني السابق، مع الأهلي، وحقق العديد من الألقاب، هي كأس المحترفين 2012 وكأس رئيس الإمارات 2013 وكأس سوبر الخليج العربي 2013 والدوري في 2014، كما يتميز بإحرازه للأهداف بالثنائيات والثلاثيات والرباعيات.

لابا كودجو

وجاء لاعب العين لابا كودجو في المركز الخامس بعد أن احتاج 58إلى مباراة لكي يسجل أهدافه الـ 50، ومنذ انضمامه للزعيم في عام 2019، ويعتبر لابا من اللاعبين المتميزين، الذين يصنعون الفارق مع فريقه وهو حالياً يعتلي صدارة هدافي دوري أدنوك برصيد 19 هدفاً، ومرشح بدرجة كبيرة لنيل اللقب ملك الهدافين عن الموسم الحالي.

فابيو ليما

ويأتي لاعب الوصل الموهوب فابيو ليما في المرتبة السادسة، حيث احتاج إلى 63 مباراة لكي يسجل أهدافه الخمسين، وخلال مسيرته مع الإمبراطور الممتدة من عام 2014 لعب فابيو 173 مباراة سجل خلالها 153 هدفاً.

ريكاردو اوليفيرا

وحل سابعاً البرازيلي ريكاردو أوليفيرا لاعب الجزيرة الأسبق، الذي احتاج إلى 66 مباراة لكي يسجل الهدف 50، وقد أسهم اللاعب في فوز الجزيرة بلقب الدوري الإماراتي للمرة الأولى في تاريخه موسم 2011، كما قاده للفوز بلقب كأس رئيس الدولة لمرتين متتاليتين عامي 2011 و2012 وأيضاً لأول مرة في تاريخ النادي، ناهيك عن تتويجه بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2012، حيث قدم لاعب ميلان الإيطالي السابق عروضاً رائعة مع «فخر أبوظبي»، قبل أن يختتم مشواره باللعب لمدة قصيرة مع الوصل.

ماخيتي ديوب

وجاء السنغالي ماخيتي ديوب لاعب الظفرة وشباب الأهلي السابق في المركز الثامن بعد أن سجل هدفه الـ 50 بعد 67 مباراة، وخلال مسيرته مع كرة الإمارات وصل عدد أهدافه في جميع المسابقات خلال 8 مواسم، إلى 130 هدفاً، أحرزها في 191 مباراة، منها 103 في الدوري، و26 في الكأس، وهدف واحد في مسابقة تحت 21 سنة، مما وضعه في دائرة نجوم دوري المحترفين.

بوريس كابي

وفي المرتبة التاسعة يأتي الايفواري بوريس كابي لاعب عجمان السابق، حيث سجل هدفه الـ 50 بعد 73 مباراة، خلال الفترة التي قضاها بعجمان من 2012 إلى 2015، وقد شارك اللعب بعدة أندية بالدولة مثل الشعب والظفرة ودبا ولعب خلال سنوات تواجده في الدولة 167 مباراة.

أندريه سنجاهور

ونال المرتبة العاشرة المهاجم السنغالي اندريه سنجاهور، حيث احتاج إلى 80 مباراة لكي يسجل هدفه الخمسين، ويعتبر سنجاهور أحد المهاجمين اللامعين، الذين مروا على كرة الإمارات، وترك خلفه ذكريات جميلة، خاصة لدى مشجعي نادي بني ياس، الذين يصنفونه ضمن قائمة أفضل المهاجمين الذين لعبوا مع «السماوي»، وإلى جانب بني ياس، لعب سنجاهور مع ناديي العين والوصل، لكن الأثر الذي تركه مع «السماوي» يعتبر الأكبر والأعمق في تاريخ هذا النادي، وكذلك في تاريخ اللاعب نفسه.

وأحرز سنجاهور 73 هدفاً في الدوري، 60 منها مع نادي بني ياس، توزعت على المواسم الأربعة، التي لعب فيها مع «السماوي»، وبالتحديد منذ عام 2009 وحتى عام 2013، أما عدد مبارياته الإجمالي في المسابقة فبلغ 118 مباراة، وحصد لقب هداف الدوري موسم 2010 - 2011 برصيد 18 هدفاً، وهو ما أهله للفوز بجائزة الحذاء الذهبي.

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