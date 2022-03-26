البطائح يطيح العربي ويقفز إلى «وصافة الهواة»

المصدر: البطائح – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز البطائح على العربي 2 - 0 اليوم، في الجولة 25 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وقفز إلى وصافة «الهواة»، محققاً النقطة 55، فيما تراجع العربي ثالثاً بالنقطة 53. أحرز الهدفين الكاميروني أناتول برتدندا والبرازيلي أوليفيرا في الدقيقتين 41، 86.

واستعاد دبا الحصن نغمة الفوز، وتخطى الرمس بنتيجة 4 - 0، وأحرز الرباعية كل من واندرسون مورا «هدفين»، ومحمد المربوعي، وأحمد النقبي لاعب الرمس بالخطأ في مرمى فريقه «نيران صديقة»، وبذلك وصل الحصن إلى 50 نقطة بالمركز الرابع.

وفاز التعاون على سيتي 3 - 1، سجل للتعاون جيلسون دا «هدفين»، ومعتصم ياسين، وأحرز لسيتي هاياتو

وتقام غداً «الأحد» 4 مباريات، ويلعب دبا الفجيرة المتصدر برصيد 61 نقطة مع غلف إف سي، والحمرية مع الجزيرة الحمراء، والفجيرة مع مسافي، والذيد مع مصفوت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز