بالثلاثة.. الجزيرة ثالث كأس المحترفين

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أنهى الجزيرة مشواره في كأس رابطة المحترفين في المركز الثالث، بفوزه اليوم على الوحدة 3-0، في لقاء الفريقين باستاد محمد بن زايد، شهدت المباراة مشاركة العديد من الوجوه الشابة، وقدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء، أحرز الأهداف، ميلوس كوسانوفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 52، وزايد العامري وهيرمان بالدقيقتين 75 و80، وتفوق «فخر أبوظبي»، وفرض أسلوبه، وسيطر على معظم مجريات اللقاء، الذي شهد إهدار فرص عدة للفريقين.

من ناحية أخرى، تقام المباراة النهائية للبطولة 4 مايو المقبل، وتجمع العين مع شباب الأهلي.

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