كلباء يضع حداً للهزائم والبرتقالي يكسب وجوهاً جديدة

المصدر: كلباء – محمد فضل

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وضع كلباء حداً لهزائمه الأخيرة على مستوى الدوري والكأس، وتمكن النمور من ضرب سرب من العصافير بحجر الفوز، الذي حققه الفريق على ضيفه عجمان في خاتمة مواجهات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن من مسابقة كأس الرابطة، ووصل النمور بهذا الانتصار إلى 7 نقاط، بعد الفوز على الوصل وعجمان، والتعادل مع النصر، فيما تجمد رصيد البرتقالي عند 3 نقاط في المركز السابع. ورد كلباء الدين للبرتقالي، الذي جرعه الهزيمة بنتيجة 4-3 في دوري المحترفين.

فوز

وشهدت مباراة كلباء وعجمان، والتي انتهت بفوز النمور بهدف اللاعب البرازيلي جورد بايرون، والذي يشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول شأنه شأن زميله أيمن رشوق نجم المباراة، والذي سبب إزعاجاً مستمراً للضيوف، كما دفع مدرب كلباء خورخي داسيلفا بعدد آخر من اللاعبين على غرار جاتا، الذي حل في الشوط الثاني، ووجد فرصة على طبق من ذهب، لكن حارس عجمان الشاب يوسف أحمد كان في الموعد، كما شهدت المباراة عودة كابتن النمور منصور البلوشي، بعد غياب استمر لأكثر من 7 أشهر، بسبب إصابته بالرباط الصليبي، والذي تعرض لها أيضاً خلال مباراة عجمان تحديداً في النسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين.

وجوه

وفي المقابل فإن الصربي غوران مدرب البرتقالي أشرك عدداً من الوجوه الجديدة والتي أبلت بلاء حسناً، بدءاً من الحارس يوسف أحمد نجم الشوط الثاني، إلى جانب مشاركة المدافع طلال عبد الجليل ومحمد أحمد وعبد الله عبد العزيز، وغيرهم من اللاعبين. وسيعود كلباء وعجمان الظهور في دوري المحترفين يوم 4 أبريل المقبل، ضمن الجولة 20 بمواجهة كلباء للعروبة في الفجيرة، وعجمان للظفرة بالملعب البرتقالي.

نتائج

بدوره قال خورخي داسيلفا مدرب كلباء: الفوز على عجمان جاء بعد سلسلة النتائج السلبية في المباريات السابقة على صعيد الدوري، وتابع: الجهاز الفني قام بإقحام بعض اللاعبين، الذين لم يجدوا حظهم من المشاركة في المواجهات الماضية، مشيراً إلى أن الفريق استحق الفوز،وأهدرنا عديد الفرص، وعلينا الاستمرار في العمل للتحضير لقادم مباريات الدوري، معبراً عن سعادته بأداء اللاعبين، وراض عن نتيجة مباراة البرتقالي.

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